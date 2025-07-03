В 2026-м году увеличат минимальную пенсию: сколько будут получать пенсионеры

Кабинет министров Украины принял решение поднять с 2026-го года минимальную заработную плату на 688 гривен — до 8668 гривен. Но вместе с минимальной зарплатой планируется поднять и минимальную пенсию, причем размер роста расписан на 3 года вперед — до 1 января 2028-го.

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Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, принятой Кабмином в своем постановлении от 27 июня 2025 года № 774. Согласно ему в период 2026—2028 годов предлагается устанавливать новый размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который также является минимальной пенсией.

В своем постановлении КМУ предполагает увеличивать пенсию на размер прогнозируемой инфляции — в 2026-м году это 8,6%, в 2027-м 5,9% и в 2028-и на 5,3%. Всего же минимальная пенсия по предложению Кабмина должна будет составить:

в 2026 году — 2 564 гривны;

в 2027 году — 2 715 гривен;

в 2028 году — 2 859 гривен.

В настоящий момент размер минимальной пенсии в Украине составляет 2361 гривну, что делает украинскую пенсию одной из самых малых в Европе, даже ее средний размер в 10 раз меньше среднеевропейских показателей.

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Отметим, что некоторые нардепы говорят о необходимости установления минимальной пенсии в Украине в 4000 гривен и средней в 8−9 тысяч гривен.

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