Полив огорода летом: почему утром лучше, чем вечером

Чтобы получить хороший урожай овощей, за растениями нужно правильно ухаживать. И полив в этом играет не последнюю роль.

Поливать нужно в правильное время суток, чтоб не навредить урожаю. Оптимальное время для полива — раннее утро, когда почва прохладная, испарение минимальное, и вода достигает корней, пишет «На пенсии».

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Вечером поливать тоже можно, но из-за повышенной влажности могут развиваться грибковые заболевания.

Поливать днем не рекомендуется из-за максимальной солнечной активности, при которой влага моментально испаряется, а листья могут получить ожоги.

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До наступления жары (с 5.00 до 9.00) — идеальное время для полива. В это время вода успевает впитаться в почву и дойти до корней. Также меньше шансов развития грибка. Вечером (после 17:00) стоит избегать переувлажнения почвы.

Опытные огородники советуют только что высаженные растения поливать каждый день. Потом поливы сократить — один раз в три дня.

Если почва на глубине 5−10 см влажная, то поливать не стоит. Если сухая — пора поливать.

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Лить воду нужно непосредственно на область корневой системы. На листья и цветы воды должно попадать меньше, чтоб исключить вероятность развития грибка и плесени.

Примерно 10−20 л воды нужно на 1 кв. м. для овощных культур и цветов, немного больше можно лить под деревья и кустарники.

Для полива лучше всего подходит дождевая вода, она наиболее мягкая. Но ее нужно собирать, что не всегда возможно.

Все эти советы подходят и для комнатных растений.

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