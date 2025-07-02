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путин нанимает армию КНДР: что это значит для Украины и мира
Северная Корея намерена отправить еще 6000 военных специалистов в россию, чтобы поддержать ее усилия в войне против Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в аналитических кругах. По оценкам экспертов, сотрудничество обоих режимов дает выгоды каждой из сторон — от обмена оружием до политической стабилизации.
Южнокорейская разведка фиксирует передачу более 10 миллионов снарядов и ракет из Пхеньяна в москву в обмен на продовольствие, топливо и доступ к запрещенным военным технологиям. Ожидается, что Северная Корея и в дальнейшем будет наращивать военное присутствие — в том числе и после завершения боевых действий — для участия в восстановлении захваченных территорий.
Профессор международных отношений Яков Зинберг объясняет: кремль не хочет рисковать раздражением населения мегаполисов новой волной мобилизации, и поэтому использует иностранную рабочую силу. Присутствие северокорейских военных помогает российским властям удерживать стабильность — и одновременно служит инструментом для запугивания союзников Украины.
Пхеньян также получает внутриполитические бонусы: с помощью военного экспорта власти пытаются повысить моральный дух нации. Тем временем в Сеуле не исключают, что союз двух режимов может угрожать не только Украине, но и странам Восточной Азии.
Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон призывает Китай помешать участию КНДР в войне в Украине.188
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