Удар по учебному полигону в Полтаве: погибли опытный инструктор и курсант

4 июня в 13:45 в Полтавской области объявили сигнал воздушной тревоги. А уже через минуту жители областного центра услышали звук взрыва. Как выяснилось впоследствии, враг попал баллистической ракетой «Искандер-М» по учебному полигону на окраине города. В результате удара 16 человек получили ранения. Еще двое — 39-летний военный инструктор, полтавчанин Артем Куценко и 42-летний курсант учебной роты базовой общевойсковой подготовки воинской части, солдат Юрий Ставицкий из Лубен — погибли.

Учил выживать других, а сам не выжил

По неофициальным данным, не дожидаясь «скорых», пострадавших сразу же погрузили в КамАЗ и доставили в ближайшую 3-ю городскую больницу. Бригады медиков отправились им навстречу… Врачам, к сожалению, не удалось вывести из комы Артема Куценко и Юрия Ставицкого, которые получили тяжелые осколочные ранения.

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Погибший Артем Куценко — муж главы общественной организации «Зміст Полтава» Алисы Куценко и сын координатора ветеранского пространства «Плюс Плюс Полтава» при Полтавском национальном педуниверситете Юлианы Линник.

Он служил по контракту на должности сержанта-инструктора цикловой комиссии общевойсковых дисциплин. Был опытным воином. После оккупации Крыма в 2014 году начал сотрудничать с проектом «Медсанбат» под руководством Ольги Рудневой, который занимался подготовкой врачей и фельдшеров, а также тренеров, участвующих в боевых действиях или работающих в чрезвычайных ситуациях. Вместе с инструкторами НАТО обучал военных в зоне проведения АТО тактической медицине.

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«Они ездили в зону АТО и обучали бойцов тактической медицине. А в конце 2015 года муж добровольно подписал контракт с Вооруженными силами Украины», — рассказала Алиса Куценко.

Более трех лет Артем служил в Десне, где окончил школу сержантов, получив Coin (разновидность неформального знака военной организации, символизирующего причастность к военному братству — Авт.) как лучший выпускник, слушатель и курсант.

«Он был настоящим воином. И во время этого обучения „выгрыз зубами“ Coin как самый выносливый, самый упрямый и самый опытный курсант. Это был сверхтяжелый путь», — рассказала мама погибшего Юлиана Линник.

Прощание с Артемом Куценко

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В 2016—2017 годах Артем Куценко выполнял боевые задачи в районе Авдеевки, защищал шахту «Бутовка».

Как пишет интернет-издание «Зміст», после возвращения из АТО мужчина продолжил службу на должности инструктора по тактической медицине, преподавал также тактическую и огневую подготовку.

Параллельно совершенствовал собственные знания, обучаясь на курсах с британскими, литовскими и канадскими инструкторами. Имел звание штаб-сержанта.

«Мне и многим, кто знал Артема, он запомнился профессионалом в любом деле, за которое бы ни взялся», — отметил на церемонии прощания родственник погибшего, военный Артур Чичеров.

Все, кто прошел школу Артема Куценко, отмечают, что он был инструктором от Бога.

Артем Куценко — выпускник Полтавского медицинского училища. Первый практический опыт по специальности прошел в травмпункте 1-й городской клинической больницы Полтавы. Работал фельдшером реанимационной бригады клиники «Борис» в Киеве. Впоследствии получил диплом врача Украинской медицинской стоматологической академии (г. Полтава).

До своего 40-летия военный не дожил полмесяца. По словам свидетелей, военные находились в укрытии, но оно не защитило их от осколков.

Церемония прощания с Артемом Куценко состоялась 6 июня в Свято-Успенском соборе в Полтаве. Похоронили погибшего на центральном городском кладбище.

Прощание с Артемом Куценко

«Таких, как он, очень мало. И на них держится наше будущее. И таких, как он, забирает проклятая россия, — с болью в голосе говорит заместитель директора Полтавской областной филармонии Лариса Семеняга. — Терять таких, как Артем, — это такой удар под дых каждому из нас…»

Умер от ранений, даже не успев стать на защиту Родины

А 9 июня в Лубнах объявлено Днем траура. В этот день на Владимирской площади прощались с Юрием Ставицким.

Мужчина даже не успел встать на защиту Украины, он только учился военному делу. Но коварный ракетный удар забрал его молодую, полную сил жизнь.

По сообщению Лубенского городского совета, отец погибшего, Владимир Ставицкий, участник АТО (2015−2016 годов), доброволец Территориальной обороны, который, несмотря на возраст, и сейчас воюет с российскими оккупантами.

Отец был примером для сына, поэтому Юрий не скрывался от мобилизации и, когда пришло его время, отправился учиться военному делу.

Юрий родился 13 апреля 1983 года в селе Лазорки Оржицкого района. Впоследствии семья переехала в Лубны. Здесь парень окончил общеобразовательную школу № 2, а позднее — Полтавский государственный педагогический институт, получив профессию учителя трудового обучения.

У Юрия были золотые руки и талант к работе с деревом. Поэтому работал столяром на различных частных предприятиях. Незадолго до начала полномасштабной войны открыл собственное дело — занимался изготовлением столярных изделий.

В воспоминаниях родных, знакомых, друзей он — «душа компании», уравновешенный, ответственный, искренний.

У погибшего остались жена, дочь, мама, отец и сестра.

Для детального выяснения всех обстоятельств произошедшего и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

«Этот случай в очередной раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии», — отмечается на официальной странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

В Сухопутных войсках считают, что благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизни военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи.

Всем пострадавшим оказывают помощь в специализированных медицинских учреждениях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Днепропетровской области подвергся ракетному удару военный полигон, в результате чего погибли и пострадали люди.

На фото в заголовке солдат Юрий Ставицкий и военный инструктор Артем Куценко

Фото — открытые источники

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