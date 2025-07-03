В Луганске в результате взрыва погиб бывший «глава администрации» города (видео)

Во временно оккупированном Луганске, где на днях после удара ВСУ пылало нефтехранилище оккупантов, подорвали бывшего «главу администрации» города Манолиса Пилавова.

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О взрыве на улице Тараса Шевченко в Луганске, в частности, пишут росСМИ и луганские паблики. На данный момент известно об одном погибшем и нескольких раненых.

В российском Следкоме уже заявили, что силовики осматривают место взрыва и что назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая. Место взрыва оцеплено силовиками, грожданских в тот район сейчас не пропускают.

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Пилавов руководил луганской администрацией практически с начала войны с рф — 2014 по 2023 год, а с 2015 находился в розыске СБУ. Украинские правоохранители инкриминировали коллаборанту действия, направленные на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и создание террористической организации.

Как пишет 24tv.ua, ссылаясь на источники в украинской спецслужбе, находившегося под санкциями с 2022 года коллаборанта ликвидировала Служба безопасности Украины: «Окончательных „санкций“ от СБУ не пережил».

Ранее сообщалось, что на Курском направлении был ликвидирован заместитель главнокомандующего Военно-морского флота россии, генерал-майор Михаил Гудков. Во время удара ВСУ по командному пункту в Коренево вместе с ним было убито еще более 10 оккупантов, в том числе и старшие офицеры.

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Фото из открытых источников

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