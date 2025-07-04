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«Вроде ж недавно общались, играли и побеждали»: российский дрон убил студента в Полтаве
3 июля Полтава стала мишенью для массированного удара вражескими дронами. В результате утреннего удара погибли два человека. Среди них — студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик. Об этом сообщили на официальной странице учреждения.
«Он учился по специальности „Учет и налогообложение“, был настойчивым, доброжелательным и имел искреннюю мечту работать на благо Украины. Его жизнь, полная планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной российской агрессии», — говорится в сообщении.
Сообщество университета выразило соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты семье Александра, его друзьям, преподавателям и одногруппникам.
«Пусть память о нем будет вечной, как символ молодой жизни, ставшей жертвой борьбы за мир и свободу. Всегда будет помнить своего студента — светлого человека, достойного гражданина, доброго товарища», — пишут студенты и преподаватели.
В комментариях выразили свои соболезнования и знакомые парня.
«Светлая память, Саш… Не могу поверить, что вижу это фото при таких обстоятельствах… Вроде ж недавно общались, играли и побеждали», — написала Александра Клыша.
К сожалению, в результате удара рф по ТЦК в Полтаве погиб не только Александр Ляшик, но и бывший военный, демобилизованный боец.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 4 июля целью российской массированной атаки стал Киев. 550 «шахедов» и ракет атаковали Украину.187
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