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Корейцев мало: россия пытается втянуть Лаос в войну с Украиной, — ГУР
Страна-агрессор пытается вовлечь Лаос в агрессию против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«На фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов, российское военно-политическое руководство ищет возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, кремль прорабатывает возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях», — говорится в сообщении.
По данным ГУР, очередная страна, которую россия пытается втянуть в войну, — Лаос.
«Сейчас кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий курской области россии. Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в россию до 50 „военнослужащих-саперов“ и способствовать разминированию курщины», — говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что Лаос также оказывает безвозмездную помощь российской федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих россии, принимавших участие в боевых действиях против Украины.
Как писали «ФАКТЫ», Северная Корея намерена утроить количество своих военных, воюющих за россию на линии фронта с Украиной. КНДР хочет отправить дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат.174
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