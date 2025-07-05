«Динамо» проиграло бывшему клубу Милевского в стартовом спарринге в Австрии: видеообзор матча

В субботу, 5 июля, киевское «Динамо», узнавшее пару соперников во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, провело на сборе в Австрии первый контрольный поединок.

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Соперником команды Александра Шовковского стал новичок элитного дивизиона чемпионата Венгрии «Кишварда», цвета которой в свое время защищал Артем Милевский.

«Динамо» (Украина) — «Кишварда» (Венгрия) — 0:2

«Динамо»: Моргун (Игнатенко, 46), Караваев (Волошин, 46), Попов (Биловар, 46), Захарченко (Дячук, 46), Дубинчак (Гусев, 46), Михайленко (Осипенко, 46), Саленко (Пихаленок, 46), Буяльский (Ярмоленко, 46), Торрес (Шапаренко, 46), Кабаев (Задорожный, 46), Супряга (Пономаренко, 46).

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Голы: Йорданов (24), Матанович (71, с пенальти).

Кстати, в воскресенье, 6 июля, «Динамо» и «Кишварда» проведут еще один спарринг. Кроме того, на австрийском сборе у «бело-синих» также запланированы поединки с датским «Мидтьюлландом» (10 июля), английским «Вест Бромвич Альбионом» (11-го) и хорватским «Осиеком» (16-го).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист киевского «Динамо» перенес инсульт.

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Фото ФК «Динамо»



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