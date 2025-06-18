Стал известен соперник «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов: итоги жеребьевки

В среду, 18 июня, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, которую в прошлом сезоне выиграл «ПСЖ». В частности, своего соперника узнал сильнейший клуб Украины киевское «Динамо».

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22/23 июля (в гостях) и 29/30-го (на своем поле) подопечные Александра Шовковского сыграют с победителем пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Кстати, домашней ареной «бело-синих» в еврокубковом сезоне будет стадион «Арена Люблин» в польском Люблине, где в прошлом сезоне динамовцы играли против «Партизана» (6:2), «Рейнджерс» (1:1) и «Зальцбурга» (0:2).

Другие пары на «пути чемпионов» сформировали:

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«Левадия» (Эстония) / РФШ (Латвия) — «Иберия» (Грузия) / «Мальме» (Швеция)

«Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Викингур» (Фареры) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия)

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«Ноа» (Армения) / «Будучность» (Черногория) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Лех» (Польша) — «Эгнатия» (Албания) / «Брейдаблик» (Исландия)

«Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Косово) / «Дюделанж» (Люксембург)

«Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» (беларусь)

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На «пути лиги» пересекутся:

«Бранн» (Норвегия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Виктория» (Чехия) — «Серветт» (Швейцария)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция)

Добавим, что в случае успешного прохождения стартового барьера «Динамо», начинающее подготовку к сезону 23 июня (зарубежный сбор пройдет в Австрии), попадет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, а в случае неудачи — в квалификацию Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен соперник «Шахтера» в 1-м отборочном раунде Лиги Европы.

Фото ФК «Динамо»



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