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В Украине изменили правила оформления соцпомощи: о чем следует знать гражданам
В Министерстве социальной политики, где ранее рассказывали об упрощении зачисления страхового стажа, приобретенного украинцами за границей, сообщили, что недавно функцию администрирования социальных пособий, получаемых гражданами, осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Собственно, для получателей социальной помощи ничего не меняется — никаких новых заявлений писать не нужно. Однако, как уточняют в министерстве, для граждан станет больше мест, куда они могут обращаться по этим вопросам: к ЦНАПами местным советам добавились еще и сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
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Отныне любая заявка от граждан будет напрямую поступать в ПФУ, а после рассмотрения соцпомощь будут начисляться на банковскую карточку заявителя. Таким образом, процесс ускорится.
В министерстве напомнила, что в ПФУ можно обращаться как онлайн — через портал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины», так и лично — в сервисных центрах.
Материал «Базовая соцпомощь, проверки переселенцев и техосмотр по-новому: что изменится для украинцев с 1 июля» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay130
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