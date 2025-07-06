В Украине изменили правила оформления соцпомощи: о чем следует знать гражданам

В Министерстве социальной политики, где ранее рассказывали об упрощении зачисления страхового стажа, приобретенного украинцами за границей, сообщили, что недавно функцию администрирования социальных пособий, получаемых гражданами, осуществляет Пенсионный фонд Украины.

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Собственно, для получателей социальной помощи ничего не меняется — никаких новых заявлений писать не нужно. Однако, как уточняют в министерстве, для граждан станет больше мест, куда они могут обращаться по этим вопросам: к ЦНАПами местным советам добавились еще и сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

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Отныне любая заявка от граждан будет напрямую поступать в ПФУ, а после рассмотрения соцпомощь будут начисляться на банковскую карточку заявителя. Таким образом, процесс ускорится.

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В министерстве напомнила, что в ПФУ можно обращаться как онлайн — через портал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины», так и лично — в сервисных центрах.

Материал «Базовая соцпомощь, проверки переселенцев и техосмотр по-новому: что изменится для украинцев с 1 июля» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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