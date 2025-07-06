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Как пить сок и лимонад в ресторане: некоторые нюансы известны далеко не всем
Во время посещения ресторана, а также банкета, фуршета, делового обеда или ужина важно следовать следовать определенным правилам этикета. Например, пить сок и лимонад в ресторане следует не залпом, а небольшими глотками. Делайте это бесшумно, без прихлебываний. Используйте соломинку, это удобно и выглядит элегантно. Но если вы не любите пользоваться трубочкой, сразу уберите ее из стакана и пейте напиток так, как вам удобно.
Чтобы не издавать при глотании неэстетичных звуков, не допивайте напиток до дна. Увы, это правило очень часто нарушается. Но стоит ли этот последний глоток того, чтобы чувствовать себя неловко?
Если напиток — например, узвар, сок или компот — поданы в кувшине, наполните свой стакан напитком не до краев. Помните о тех людях, которые сидят с вами за столом. Это касается и воды.
Кстати, сегодня во многих ресторанах есть карта воды. И вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится. Например, ледниковую или из определенных источников.
Знание правил этикета поможет вам чувствовать себя в обществе комфортно, а это, согласитесь, очень важно. Учите этикету и детей, это им пригодится в будущем и они будут вам благодарны.
Ранее Ольга Сметанская объяснила, как есть бургер согласно этикету, ведь знание этих моментов избавит вас от чувства неловкости.
Фото из альбома Ольги Сметанской148
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