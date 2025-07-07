Впервые за год: популярная певица рассказала о проблемах со сном

Популярная певица Светлана Тарабарова, поразившая изменениями, отправилась вместе с детьми на отдых в Болгарию. Напомним, во время большой войны Светлана в третий раз стала мамой и родила вторую дочь. На своей странице в социальной сети Тарабарова выложила фотографии с отдыха и сообщение о том, что впервые за год смогла хорошо выспаться.

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«Впервые через год появился сон без тревоги внутри, — призналась певица. — Дети так ждали моря. Наполняемся жизнью. Чтобы двигаться дальше вместе».

"Дети так ждали моря", - рассказала певица

Подписчики певицы отреагировали на фотографии и пожелали детям хорошего отдыха.

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Светлана Тарабарова на море

«Хорошего отдыха, наслаждайтесь, дети достойны счастливого детства», — добавили в комментариях.

«Приятного отдыха! - отреагировали на фотографии. — Ждем дома».

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Напомним, Тарабарова уже несколько лет является музыкальным продюсером национального отбора на детское «Евровидение». Сейчас идет прием заявок на международный конкурс, который в этом году пройдет в декабре в Грузии.

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