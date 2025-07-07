41.43 / 42.00 48.85 / 49.54
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Впервые за год: популярная певица рассказала о проблемах со сном

16:53 7 июля 2025
Певица Светлана Тарабарова

Популярная певица Светлана Тарабарова, поразившая изменениями, отправилась вместе с детьми на отдых в Болгарию. Напомним, во время большой войны Светлана в третий раз стала мамой и родила вторую дочь. На своей странице в социальной сети Тарабарова выложила фотографии с отдыха и сообщение о том, что впервые за год смогла хорошо выспаться.

«Впервые через год появился сон без тревоги внутри, — призналась певица. — Дети так ждали моря. Наполняемся жизнью. Чтобы двигаться дальше вместе».

"Дети так ждали моря", - рассказала певица

Подписчики певицы отреагировали на фотографии и пожелали детям хорошего отдыха.

РЕКЛАМА
Светлана Тарабарова на море

«Хорошего отдыха, наслаждайтесь, дети достойны счастливого детства», — добавили в комментариях.

«Приятного отдыха! - отреагировали на фотографии. — Ждем дома».

РЕКЛАМА

Напомним, Тарабарова уже несколько лет является музыкальным продюсером национального отбора на детское «Евровидение». Сейчас идет прием заявок на международный конкурс, который в этом году пройдет в декабре в Грузии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Оля Полякова отреагировала на новость о своей дочери.

РЕКЛАМА

262

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 июля. Фото Pixabay

Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля

Земля сельскохозяйственного назначения. Фото https://voladm.gov.ua/

Цены на сельскохозяйственную землю в Украине ставят рекорды: сколько стоит 1 гектар под вспашку

компания "Автомагистраль Юг"

Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Следующий материал
Новости партнеров