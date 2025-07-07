Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали

Лето, жаркое солнце, вкусный лаймовый лимонад… А потом вдруг странные пятна, покраснения и даже волдыри на коже. Виновник? Не только ультрафиолетовые лучи, но и невинный лимон или лайм.

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Фототоксичность — это кожная реакция, вызванная химическими соединениями, присутствующими в растениях (включая цитрусовые), в сочетании с ультрафиолетовым излучением типа А. В худшем случае кожа реагирует так, будто ее обожгли: покраснения, волдыри, а затем постоянное изменение цвета.

Это не аллергия — вам не обязательно быть аллергиком, просто прикоснитесь к коже цитрусовым соком перед выходом на солнце. Достаточно лишь небольшого контакта — очищенного лимона в руках, капли сока на лице — и после 30−120 минут пребывания на солнце кожа покраснеет, начнут образовываться волдыри, а затем надолго изменится ее цвет, пишет Kobieta.

Наиболее фототоксичные соединения, так называемые фуранокумарины, можно найти в кожуре и соке лайма, лимона, грейпфрута, бергамота. Особенно опасно масло бергамота.

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Когда-то женщины использовали духи на основе бергамота и распыляли их на шею, декольте, руки, а затем выходили на солнце, происходила фототоксическая реакция. На коже появлялись характерные коричневые пятна, которые долго не исчезали.

Можно ли навредить себе полезным фруктом? Оказывается, что да, как доказали ученые из Университета Брауна в США. В течение 25 лет они наблюдали за более чем 100 000 человек, анализируя их рацион, образ жизни и здоровье кожи. Оказалось, что люди, которые очень часто ели цитрусовые, особенно грейпфруты, и пили больше апельсинового сока, имели больше шансов заболеть меланомой, самым опасным раком кожи.

Те, кто ел цитрусовые почти ежедневно, имели на 36 процентов более высокий риск развития заболевания по сравнению с теми, кто употреблял их лишь время от времени. Худших результатов достигли люди, которые регулярно ели целые грейпфруты — в их случае риск увеличился более чем на 40 процентов!

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Звучит тревожно? К счастью, это не означает, что мы должны отказываться от любимых апельсинов или грейпфрутов в одночасье. Нам нужно понять, когда и почему это происходит.

За это отвечают упомянутые ранее химические соединения, называемые фуранокумаринами, в частности псоралены — в сочетании с ультрафиолетовым излучением они могут повредить ДНК и вызвать развитие раковых клеток. Интересно, что эти же вещества когда-то использовались для лечения псориаза или витилиго, но даже тогда было замечено, что они имеют канцерогенный потенциал, если не поддерживать надлежащую защиту от солнца.

Дело не в полном исключении цитрусовых из рациона. Достаточно немного здравого смысла. Если мы балуем себя приличной порцией апельсинового сока или грейпфрута, стоит просто помнить об использовании крема с высокой защитой, шляпы и избегать интенсивного солнца в течение дня.

Стоит позаботиться о своем рационе именно сейчас, ведь синоптики обещают украинцам неделю аномальной жары.

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