Более четырех тонн в тротиловом эквиваленте: установлено, что стало причиной смертельного взрыва под Житомиром 2 июля и кто в этом виноват

Вечером 2 июля в селе Березиной Житомирского района, вблизи автодороги Киев-Чоп, произошло два взрыва. В результате погибли два человека, еще 83 — получили телесные повреждения разной степени тяжести, были повреждены здания и транспортные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 46 миллионов гривен. Правоохранители установили, что явилось причиной взрыва, сообщает полиция Житомирской области.

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«Досудебным расследованием установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли. Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство в Житомирской области. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставку необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

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Их 50-летний подельник из Сумщины, химик по образованию, разработал рецепт взрывчатки и контролировал ее производство. Он руководил двумя работниками: 37-летним мужчиной из Сумской области и 41-летним жителем Киевщины. Оба постоянно находились на территории предприятия, производя взрывчатку.

«Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта. Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте. В результате погибли двое местных жителей в возрасте 16 и 26 лет. Еще 83 человека получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

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Следователи сообщили мужчинам о подозрениях в совершении преступлений. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», из-за этого взрыва было полностью уничтожено 25 домов, еще больше домов повреждено.

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