Будет ли евро дороже 50 гривен: банкир рассказал, что на это может повлиять

Со второй половины июня курс евро в Украине постоянно рос, однако прогнозы о продолжающемся увеличении обменного курса оказался преждевременным. После увеличения курса до 50 гривен и свыше ситуация с евровалютой стабилизировалась, на что вероятнее всего повлияли глобальные факторы.

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Как прогнозирует «ФАКТАМ» Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка «Глобус», курс евро будет определяться не в Украине. Скорее всего на это будут влиять взаимоотношения в мире — от США до Ближнего Востока.

По словам эксперта, курс евро в Украине в значительной степени определяется не внутренними украинскими факторами, а глобальными процессами. В отличие от доллара, более чувствительного к действиям Нацбанка, евровалюта ориентируется на мировые тенденции.

- Соотношение доллар/евро служит барометром международного напряжения: от торговых шагов США (таможенные инициативы Дональда Трампа) до потенциального роста энергоресурсов, в частности из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дальнейшее обострение геополитической ситуации может поддержать укрепление евро до 1,20 за доллар. В то же время, в случае достижения торговых компромиссов между ЕС и США, возможен возврат пары до уровня 1,05−1,10, — подчеркивает наш собеседник.

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На 7 июля по данным портала «Минфин» официальный курс евро составляет 49,12 грн, в банках курс колеблется от 48,92 грн (покупка) до 49,56 грн (продажа).

Как писали «ФАКТЫ», после 9 июля возможны изменения в курсе евро — именно до этого дня стороны должны согласовать таможенные вопросы. А еще через сутки-двое курс евро в Украине может измениться.

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