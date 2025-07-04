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Курс доллара к середине июля: почему 9 июля будет критическим днем для евро
Евровалюта продолжает ставить исторические рекорды своей стоимости на валютном рынке Украины превысив показатель в 49 гривен. И уже через несколько дней может решиться, каким курс будет дальше — это произойдет через 1−2 дня после 9 июля.
Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам хотя курс доллара в Украине остается стабильным, именно он будет наиболее важным для будущего соотношения евро в гривне примерно 10−11 июля.
Как подчеркнул эксперт, курс евро в Украине — это, по сути, производное от того, как чувствуют себя доллар и евро на глобальной арене. И на следующей неделе на их «отношения» будут действовать следующие два фактора:
- таможенные войны: новые пошлины на европейскую продукцию могут ударить по евро (если, конечно, ЕС не введет собственные контрмеры);
- нефть и газ: чем дороже энергоносители — тем хуже для инфляции, и в США, и в Европе. А значит — и для стабильности валют.
- 9 июля — условная «красная дата»: именно до этого дня стороны должны согласовать таможенные вопросы. И именно тогда могут быть валютные движения, которые нам «прилетят» через сутки-двое, — поясняет важность 9 июля собеседник «ФАКТОВ».
В среднем, по мнению Тараса Лесового, на наличном рынке евро вряд ли будет стоить меньше 49 гривен, тогда как доллар — не более 42 гривен.
В случае с американской валютой по словам банкира, все обстоит куда стабильнее — после 42,02 грн за доллар по курсу НБУ, сегодня он стоит 41,64 грн, все же серьезные колебания «гасятся» НБУ в размере 600−800 млн дол. в неделю для удержания баланса спроса и предложения.
Напомним, начиная с 25 июня курс евро в Украине постоянно идет вверх, один за другим устанавливая исторические рекорды своей стоимости.164
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