- 27.06 22:28 Золотое правило голливудских звезд в покупке одежды: все дело в доверии
- 27.06 22:02 Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографировать»: Майли Сайрус ответила на критику из-за отношения к ее фанату
- 27.06 21:02 Пейте эти напитки в жару и будете чувствовать себя гораздо лучше
- 27.06 20:35 Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья
- 27.06 20:10 Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения
- 27.06 20:08 Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся
- 27.06 19:53 Дантес дебютировал в кино. Эротическом
- 27.06 19:47 В телефоне убийцы Фарион был и мой профайл: мэр Филатов опубликовал обращение к министру МВД и требует пояснений
- 27.06 19:45 Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение
- 27.06 19:19 В Черное море проник ядовитый тропический хищник: экологи предупреждают украинцев об опасности и просят об услуге
- 27.06 19:01 Весам — «Король денариев» и испытание, Стрельцам — «Пятерка кубков» и шанс начать с нуля: Таро-прогноз на 28 июня
48,5 гривен за евро: какими будут курсы валют в начале июля
В течение довольно длительного времени курс доллара по отношению к гривне в Украине остается стабильным. Но в то же время американская валюта постепенно обесценивается по отношению к европейской, так что за евро приходится отдавать все больше гривен.
По словам Тараса Лесового, директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус», колебания доллара в начале июля будут привычными. А вот евро, вероятно, продолжит свой рост по отношению к гривне.
Эксперт прогнозирует колебания курса доллара в пределах 41,4−41,9 грн за доллар.
Никаких резких движений, но и полной тишины не будет: колебания будут незначительными и в разные стороны. Это будет происходить благодаря интервенциям НБУ на валютный рынок в 600−700 млн дол. еженедельно.
Что касается евро, то его курс в Украине продолжает зависеть не от внутренних событий, а от глобального баланса сил между долларом и европейской валютой. И здесь ситуация непростая. На 9 июля запланировано введение США пошлин на европейские товары на уровне 50%. Но несмотря на напряжение и неопределенность, рынок пока не паникует: ожидается, что соотношение останется в пределах $ 1,12−1,15 за евро. В Украине же он может составить порядка 48,5 грн за евро.
Также остается фактор влияния на курс валют в лице войны на Ближнем Востоке. Вооруженное противостояние Израиля и Ирана вынудило цены на нефть и газ взлететь. Рынки отреагировали мгновенно: подорожание энергоносителей — прямой путь к новой волне инфляции по всему миру. Но доллар и евро, несмотря на давление, уверенно держатся. Да, могут быть курсовые качели, но серьезного обвала не ожидается.
«Таким образом, начало июля оставит все, как было в июне: более или менее стабильные курсы доллара и перепады курса евро, что зависит от мировых тенденций. Однако в целом на рынке господствует состояние прогнозируемости, что является хорошим признаком будущего», — резюмирует Тарас Лесовой.
Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», курс евро достиг в Украине исторического максимума в 48,5 грн за 1 евро.68
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Пацаны, не бойтесь!»: украв у немцев идею пленочного фотоаппарата Leica, чекисты посадили на производство контрафакта малолетних преступников со всей Украины