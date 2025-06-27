48,5 гривен за евро: какими будут курсы валют в начале июля

В течение довольно длительного времени курс доллара по отношению к гривне в Украине остается стабильным. Но в то же время американская валюта постепенно обесценивается по отношению к европейской, так что за евро приходится отдавать все больше гривен.

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По словам Тараса Лесового, директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус», колебания доллара в начале июля будут привычными. А вот евро, вероятно, продолжит свой рост по отношению к гривне.

Эксперт прогнозирует колебания курса доллара в пределах 41,4−41,9 грн за доллар.

Никаких резких движений, но и полной тишины не будет: колебания будут незначительными и в разные стороны. Это будет происходить благодаря интервенциям НБУ на валютный рынок в 600−700 млн дол. еженедельно.

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Что касается евро, то его курс в Украине продолжает зависеть не от внутренних событий, а от глобального баланса сил между долларом и европейской валютой. И здесь ситуация непростая. На 9 июля запланировано введение США пошлин на европейские товары на уровне 50%. Но несмотря на напряжение и неопределенность, рынок пока не паникует: ожидается, что соотношение останется в пределах $ 1,12−1,15 за евро. В Украине же он может составить порядка 48,5 грн за евро.

Также остается фактор влияния на курс валют в лице войны на Ближнем Востоке. Вооруженное противостояние Израиля и Ирана вынудило цены на нефть и газ взлететь. Рынки отреагировали мгновенно: подорожание энергоносителей — прямой путь к новой волне инфляции по всему миру. Но доллар и евро, несмотря на давление, уверенно держатся. Да, могут быть курсовые качели, но серьезного обвала не ожидается.

«Таким образом, начало июля оставит все, как было в июне: более или менее стабильные курсы доллара и перепады курса евро, что зависит от мировых тенденций. Однако в целом на рынке господствует состояние прогнозируемости, что является хорошим признаком будущего», — резюмирует Тарас Лесовой.

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», курс евро достиг в Украине исторического максимума в 48,5 грн за 1 евро.

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