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Как восьмиклассница: сеть в шоке от вида Лилии Ребрик
Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая призналась в чувствах, поразила своими фотографиями. На странице в социальной сети Лилия разместила фото, на которых позирует в футболке и короткой юбке. Актриса написала, что ее очень радует наступившая жара, потому что она обожает солнце.
«Наконец-то… жара, — написала Ребрик. — Можете закидывать меня сандалиями: но я ее обожаю! Не ищу себе место под кондиционером, а ищу — под солнцем!»
Подписчики разделились в своих комментариях, так как не всем по нраву жара. Вызвал комментарии и образ Ребрик, который напомнил школьницу. Напомним, в 2024 году Лилия в третий раз стала мамой.
«Совсем не скажешь, что мама трех», — написали в сети.
«Терпеть не могу жару, — высказали мнение. — Я ее не могу переносить. Мне лучше +18 или уже +25. Я жду осени! Моя любимая пора года».
«Как восьмиклассница», — отреагировали на внешний вид.
«Лиля, да вы такая себе девочка-девочка, вы невероятная», — добавили в комментариях.
«Ну, конечно, обожать жару можно, если ты на море, или же живешь за городом в собственном доме, бассейн
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