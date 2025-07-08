Как восьмиклассница: сеть в шоке от вида Лилии Ребрик

Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая призналась в чувствах, поразила своими фотографиями. На странице в социальной сети Лилия разместила фото, на которых позирует в футболке и короткой юбке. Актриса написала, что ее очень радует наступившая жара, потому что она обожает солнце.

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«Наконец-то… жара, — написала Ребрик. — Можете закидывать меня сандалиями: но я ее обожаю! Не ищу себе место под кондиционером, а ищу — под солнцем!»

Подписчики разделились в своих комментариях, так как не всем по нраву жара. Вызвал комментарии и образ Ребрик, который напомнил школьницу. Напомним, в 2024 году Лилия в третий раз стала мамой.

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«Совсем не скажешь, что мама трех», — написали в сети.

«Терпеть не могу жару, — высказали мнение. — Я ее не могу переносить. Мне лучше +18 или уже +25. Я жду осени! Моя любимая пора года».

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«Как восьмиклассница», — отреагировали на внешний вид.

«Лиля, да вы такая себе девочка-девочка, вы невероятная», — добавили в комментариях.

«Ну, конечно, обожать жару можно, если ты на море, или же живешь за городом в собственном доме, бассейн и т. п. , — намекнули на то, что актриса с семьей живет в частном доме. — Потому что если в городе, в квартире, асфальт горячий, то задохнуться можно. Как можно такое любить?»

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Ранее сеть отреагировала на фотографии жены Виктора Павлика.

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