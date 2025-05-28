Сумасшедший: Лилия Ребрик откровенно о своих чувствах

Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, показавшая танец старшей дочери, обратилась к сети. На своей странице в социальной сети она выложила яркие фото в короткой юбке и поделилась чувствами, которые сейчас не дают ей покоя. Актриса призналась, что устала от сложностей жизни в стране, которую постоянно обстреливает враг. Напомним, год назад Лилия в третий раз стала мамой, родив дочь Аделину.

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«Сумасшедший май, — написала Ребрик. — Какой-то микс из «переговоров"-шахедов-ракет». Здесь вроде жизнь как-то надо жить, а здесь тебя уже баллистикой забрасывают.

А еще и погода! Дожди, холод, как в марте. Боже, мы когда-нибудь уже начнем жаловаться на жару? Так и живем: качаемся на качелях надежды. В один день будто сумасшедшие, а на следующий — уже нормальные!"

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Подписчики поддержали актрису в комментариях, написали, что чувствуют себя так же, и добавили, что ей очень идет улыбка.

«О, да, — отреагировали в сети. — Иногда кажется, что кукуха уже далеко, а вроде и нормально».

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«Очень красивая», — отметили в комментариях.

«Всегда так улыбайтесь, несмотря ни на что, а жить надо все равно», — поддержали актрису.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» популярная актриса и юмористка рассказала об испытаниях во время большой войны.

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