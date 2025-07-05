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Трамп пообещал Зеленскому разобраться, почему остановились поставки американской помощи
Дональд Трамп сказал президенту Зеленскому во время телефонного разговора 4 июля, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной из-за массированных российских атак. Об этом сообщили украинский чиновник и источник, знакомый с деталями разговора.
Известно, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен в основном приостановке американской помощи и потребностям Украины в противовоздушной обороне, пишет издание Axios.
Один источник сообщил, что американский президент был осведомлен о недавней эскалации войны со стороны россии, включая воздушные удары по украинским городам и на линии фронта.
«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если что-то было приостановлено», — сообщил источник.
Украинский чиновник сказал, что Трамп и Зеленский договорились, что команды из США и Украины вскоре встретятся, чтобы обсудить вопросы ПВО и поставки других видов вооружения.
Белый дом не ответил на запрос издания о комментарии.
В свою очередь Владимир Зеленский написал в сети X, что он говорил с Трампом о «возможностях в области противовоздушной обороны» и что они «договорились, что будем работать вместе, чтобы усилить защиту нашего неба».
Накануне Трамп разговаривал с российским президентом путиным о войне в Украине. Позже он заявил, что никакого прогресса достигнуто не было. Глава кремля подчеркнул, что россия не откажется от своих военных целей в Украине, и дал понять, что он не заинтересован в скором мире.111
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