Прошу пересмотреть: конгрессмен обратился к Трампу из-за скандала с остановкой помощи Украине

Конгрессмен от Республиканской партии США Брайан Фитцпатрик после новостей о том, что военная помощь Украине приостановлена, отправил президенту Дональду Трампу письмо. Он требует провести срочный брифинг с президентом США. Об этом конгрессмен написал в соцсети Х.

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«Сегодня я обратился к Президенту с просьбой ответить на мое серьезное беспокойство относительно сообщений о том, что Соединенные Штаты приостанавливают поставку критически важных оборонительных материалов, обещанных Украине. Это происходит на фоне того, как россия начинает крупнейшее воздушное наступление с начала войны, выпустив более 500 единиц оружия по гражданским целям в течение одной недели. Украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободы. Не может быть полумер в защите свободы. Мы должны, как всегда, отстаивать мир через силу», — заявил Фитцпатрик.

Он добавил, что официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и министерства обороны, чтобы разъяснить эти сообщения.

«Прошу пересмотреть запасы оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечить, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью приверженными обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа и сохранения дела свободы», — подчеркнул конгрессмен.

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Добавим, что 1 июля вечером стало известно, что Пентагон приостанавливает поставки в Киев высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО. Одни отмечают, что за этим стоит глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Другие утверждают, что это инициатива министра обороны Пита Хегсета.

Украина не получала от США официальных сообщений о прекращении поставок. Белый дом все подтвердил, правда, это сделала представительница ведомства Анна Келли.

В государственном департаменте США позже добавили, что утверждение о том, что «украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей — не совсем правда». Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс на брифинге 2 июля. Она не уточнила, кто именно «должен был донести новости». Однако добавила, что такой разговор имел место из-за важности соответствующего проекта для США.

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«У США есть глобальный фронт того, что имеет значение для Америки, поэтому мы просим европейских партнеров и друзей помочь. Нам нужно быть осмотрительными в предположениях относительно того, что сейчас произошло в контексте наших обязательств в отношении Украины», — цитирует пресс-секретаря «Суспільне».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как СМИ оценили возможные последствия прекращения поддержки Украины Трампом.

На фото в заголовке конгрессмен Брайан Фицпатрик. Фото с facebook.com/RepBrianFitz

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