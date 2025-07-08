41.50 / 41.90 49.10 / 49.50
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Какие сарафаны сейчас в моде: возможно, именно такой висит у вас в шкафу

22:28 8 июля 2025
Модные сарафаны. Фото Ольги Сметанской

Этим летом в моде легкие, воздушные сарафаны из натуральных тканей, таких как хлопок и лен, а также модели из нежного гипюра. В тренде — асимметричный крой, широкие оборки, пастельные оттенки (небесно-голубой, мятный, кремовый…) и цветочные принты. Популярная длина — как мини, так и макси, а также актуальны сарафаны с завышенной талией.
Сарафаны хорошо сочетаются с балетками, босоножками, сандалиями, кедами.

Что касается украшений, здесь можно дать волю фантазии. Колье и бусы прекрасно дополняют сарафаны. Также удачное дополнение — яркие серьги и браслеты. Летний сарафан можно дополнить тканевым цветком-брошкой. Такие аксессуары по-прежнему актуальны.

Что касается сумки, идеальный тандем — соломенная. Прекрасно впишется в образ и шляпка.

Не бойтесь экспериментировать в поисках новых образов. Это всегда интересно и увлекательно. Ищите свой стиль с вдохновением. Не всегда такие поиски спряжены с тратами. Возможно, в вашем шкафу есть тот сарафан, который станет этим летом вашим любимым нарядом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о золотом правиле голливудских звезд в покупке одежды.

РЕКЛАМА

Читайте также: Модный скранч: идеи использования этого аксессуара наверняка вас удивят

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

210

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля

Зодиака, фото из открытых источников

Овнам важно избегать конфликтов, а Девам заняться планированием: гороскоп на среду, 9 июля

Певица Надя Дорофеева

«Снова вместе?»: сеть в восторге от новости Нади Дорофеевой

Следующий материал
Новости партнеров