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Какие сарафаны сейчас в моде: возможно, именно такой висит у вас в шкафу
Этим летом в моде легкие, воздушные сарафаны из натуральных тканей, таких как хлопок и лен, а также модели из нежного гипюра. В тренде — асимметричный крой, широкие оборки, пастельные оттенки (небесно-голубой, мятный, кремовый…) и цветочные принты. Популярная длина — как мини, так и макси, а также актуальны сарафаны с завышенной талией.
Сарафаны хорошо сочетаются с балетками, босоножками, сандалиями, кедами.
Что касается украшений, здесь можно дать волю фантазии. Колье и бусы прекрасно дополняют сарафаны. Также удачное дополнение — яркие серьги и браслеты. Летний сарафан можно дополнить тканевым цветком-брошкой. Такие аксессуары по-прежнему актуальны.
Что касается сумки, идеальный тандем — соломенная. Прекрасно впишется в образ и шляпка.
Не бойтесь экспериментировать в поисках новых образов. Это всегда интересно и увлекательно. Ищите свой стиль с вдохновением. Не всегда такие поиски спряжены с тратами. Возможно, в вашем шкафу есть тот сарафан, который станет этим летом вашим любимым нарядом.
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