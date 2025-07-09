«Волонтеры, дроны и герои не спасут нас от того, что надвигается. Мы проиграли битву за сердца, души и мозги», — военный Антон Шевелев



Военный Антон Шевелев отмечает, что многие украинцы, уже четвертый год живущие под постоянными атаками врага, не готовы брать на себя ответственность за себя и свою страну. Но война не ждет, пока люди «созреют» и начнут действовать вместе ради спасения страны. Может наступить время, когда уже будет слишком поздно

«Война, солидарность и правда: где мы сейчас? 12 лет войны. 4 года полномасштабного ада» .

Можно увлекаться Павлом Казариным, гордо бить себя в грудь и провозглашать, что Украина прошла «тест на солидарность». Но давайте посмотрим в глаза правде. Наша страна держится не на крепких институтах или мудрых решениях сверху. Она держится на безумном энтузиазме волонтеров, горстке добровольцев, мобилизованных бойцах и дронах «собранных на кухнях».

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Это не героическая сага, а суровая реальность, где каждый маленький винтик держится на честном слове и самопожертвовании.

Чемберлен или Черчилль?

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Помните Чемберлена, ездившего к Гитлеру с обещаниями «мира для нашего поколения»? Его заменил Черчилль — человек, который не обещал сладкую жизнь, но говорил правду. Он брал на себя ответственность за жесткие, непопулярные решения для сохранения государственности.

У нас же? А у нас не хватает не только лидеров, готовых принимать подобные решения. У нас нет народа, который готов их слушать и поддерживать. И это не о «мудром народе», которого кто-то «обманул». Нет, это о людях, которые живут на этой территории, но не могут овладеть даже родным языком, потому что «нет разницы», а музыка, видите ли, «вне политики». Именно поэтому враждебная пропаганда так легко отравляет наши мозги.

На временно оккупированных территориях Запорожской области враг отправляет за «поребрик» первые 100 подростков от 14 до 17 лет на так называемые военно-патриотические сборы. План — 3400 юношей и девушек. Поищите в соцсетях, полистайте форумы — вы не найдете ни одного видео, где матери бросаются на машины, прячут своих детей в подвалах от «людоловов» или отбивают их у, кто там детей собирает? Почему? Ибо они все прекрасно понимают…

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Теперь посмотрите, что происходит в наших соцсетях под постами о попадании «шахедов» в ТЦК .

«Боты!» — скажете вы. И отчасти это правда. Но посмотрите, кто лайкает комментарии этих ботов. Обычные люди. Ваши соседи, знакомые, может быть, даже друзья. И это не боты — это наш народ. Наш народ, который позволяет себе игнорировать реальность, избегая мобилизации, ища «бронирования», чтобы не попасть в ВСУ.

Народ, пишущий слезные посты о «бусиках без воды», и миллиард репостов поста бывшего медика. Те, кто готов делать репостики, готов вестись на любой эмоционально трогательный пост, потому что у котика день рождения, но его никто не поздравил, но не готов брать ответственность за себя и свою страну.

Мои призывы, вроде «время просыпаться, бубуба» тщетны. Можно сколько угодно призывать к статье 65 Конституции, обязывающей каждого гражданина защищать государство. Можно кричать, что нельзя прятаться за спинами украинских женщин, держащих фронт и тыл. Но услышат ли?

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59 бригада выложила видео с Яной, оператором фпви, которая получила ранения и вернулась на фронт, дочерью шалений Прапор и что вы думаете? Там в комментариях столько неверия, обид, пренебрежения и обесценивания…

Вы, кажется, неплохо научились прятаться. Но знаете что? Война не спрашивает, готовы ли вы (моя сторис с забараненым парнем 1996 года рождения с украинским паспортом в форме оккупанта и колорадскими лентами, яркий тому пример). Она не ждет, пока вы «созреваете». И если мы не начнем действовать — все вместе как нация — никакие волонтеры, дроны и герои не спасут нас от надвигающегося.

Всмотритесь внимательно в лицо этой фотографии, возможно через несколько лет, именно они придут нас убивать, потому что мы проиграли битву, не за территории, а за сердца, души и мозги…" , — пишет военный.

Напомним, политолог Виктор Небоженко считает, что у Китая есть своя выгода в российско-украинской войне. Пекин хочет еще больше ослабить россию за счет украинцев.

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