Выжить здесь можно только на максимальной скорости: в Autostrada восстанавливают прифронтовые дороги Харьковщины под прицелом врага

Война на Харьковщине ощущается повсюду. Гражданские автомобили на дорогах — редкость. Основной транспорт на этом направлении — военные пикапы, служебные автомобили ГСЧС и пиротехнических служб, грузовики с БК, бесконечный поток «скорых» и эвакуаторов с ранеными.

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До линии фронта — считанные километры. Местные автодороги постоянно находятся под прицельным огнем врага. Выжить здесь можно только на максимальной скорости, что почти нереально на разбитых дорогах.

Дорожные бригады Autostrada восстанавливают эвакуационные коридоры на Лиманском, Волчанском, Купянском и ныне самом горячем Покровском направлениях.

«Это критическая работа, от которой зависят жизни мирных жителей и возможности наших защитников маневрировать и держать рубежи. Общая протяженность участков, которые восстанавливает наша команда в Харьковской области, составляет более 400 км», — сообщили в пресс-службе компании.

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Там отметили, что дорожники работают в усиленном режиме, понимая всю сложность ситуации.

«Первые самосвалы с асфальтом выезжают с производственной базы на участки в 4 утра. Последние возвращаются в полночь. Это та самая команда, которая восстанавливала „дороги жизни“ в Изюме и Балаклее сразу после освобождения этих городов в 2022», — сообщили в компании Autostrada.

Уже четвертый год подряд работа дорожников связана с постоянной угрозой из-за вражеских дронов, КАБов, мин и взрывчатки, которые до сих пор находят на участках.

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«3 июня, во время ночной атаки дронов на городок наших дорожников, погиб один из сотрудников этой отважной бригады — машинист погрузчика Александр Капелюшный. Несмотря на страшную трагедию, вся команда дорожников Autostrada продолжает работать в полном составе, не останавливаясь даже на день. Рискуя жизнью, чтобы люди имели возможность выехать из-под обстрелов», — говорят в компании.

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