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Мир

Нидерланды планируют помочь Украине со своими истребителями F-35

15:23 9 июля 2025
Самолет F-35

Осенью Нидерланды, поставившие Украине 24 истребителя F-16, планируют привлечь свои самолеты F-35 для охраны польского воздушного пространства и защиты маршрутов поставки гуманитарной помощи в Украину. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X.

«С сентября нидерландские истребители F-35 совместно с Норвегией будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше. Таким образом, мы будем держать россию в шорах и защищать пути поставок в Украину», — заявил Брекельманс.

Нидерландские F-35 присоединятся к Норвегии, которая ранее объявила о развертывании в Польше своих истребителей. Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам президента Польши Анджея Дуды, в начале большой войны Украина настойчиво просила Польшу передать ей истребители МиГ-29. Однако этому помешали Соединенные Штаты Америки.

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