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Израиль может возобновить удары по Ирану: когда Трамп даст на это зеленый свет
Израиль готовится к возможности дальнейших военных действий, если Иран попытается возродить свою ядерную программу. Израильские чиновники считают, что президент Трамп может дать зеленый свет на возобновление израильских атак, сообщают Axios два источника, осведомленных о ситуации.
Во время ужина в Белом доме президент США Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху будут обсуждать дальнейшие шаги в ситуации с ядерной программой. Последний стремится согласовать позиции по «ядерным» переговорам и рассмотреть возможные основания для возобновления военных ударов.
Главный советник Нетаньяху Рон Дермер сообщил чиновникам на закрытых брифингах, что после недавнего визита в Вашингтон у него создалось впечатление, что администрация Трампа при определенных обстоятельствах поддержит новые израильские удары по Ирану.
Одним из сценариев может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанге и Исфахане, отмечают источники. Другим сценарием может быть восстановление Ираном своей ядерной программы, в том числе объектов обогащения урана.
По словам израильских чиновников, на прошлой неделе Дермер встретился с вице-президентом Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и посланником Белого дома Стивом Виткоффом.
Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на встречах, были запасы у Ирана высокообогащенного урана — это 400 кг урана, обогащенного до 60%. Уран оружейного качества требует обогащения примерно до 90%.
Израильские и американские чиновники заявляют, что этот материал сейчас «запечатан» в трех ядерных объектах. США и Израиль оценили, что объекты были значительно повреждены, но не весь ядерный материал и инфраструктура были уничтожены.
Представители США и Израиля заявляют, что разведки обеих стран следят за действиями Ирана вокруг его ядерных объектов с целью выявления попыток вывезти материалы или возобновить работу.
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