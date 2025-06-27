Западные чиновники считают, что Тегеран, вероятно, захочет накопить собственные запасы, а не передавать их за границу, как это было ранее. Поэтому война Ирана с Израилем может сократить поставки баллистических ракет в россию. Высокопоставленный чиновник НАТО заявил: «Недавние военные действия между Израилем и Ираном, несомненно, негативно повлияют на будущие пожертвования Ирана, в частности ракеты. россия будет вынуждена производить собственные ракеты или полагаться на поставки из Северной Кореи», пишет Telegraph.

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Источник отметил, что также может уменьшиться поддержка Ираном производства россией ударных дронов. Однако это вряд ли будет проблемой для москвы, которая сейчас сама производит одноразовые ударные дроны типа Shahed.

Ранее сообщалось, что Иран и россия достигли соглашения о поставках баллистических ракет для боевых действий рф в Украине.

Представитель НАТО заявил, что москва, вероятно, «оппортунистически» использует уничтожение Израилем иранских систем противовоздушной обороны, чтобы продать версии своих зенитных ракетных батарей С-400. «Как известно, российские разведчики также могут быть отправлены в Тегеран для изучения любых данных, собранных израильскими самолетами F-35 во время миссий над страной в последние дни», — говорится в статье.

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Ранее сообщалось, что США унизили российскую ПВО во время атаки на Иран.

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