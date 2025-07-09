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Происшествия

Трудолюбивый, ответственный, добрый: около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области

20:34 9 июля 2025
Владимир Клименко

Жители и гости города Красилов живым коридором памяти и почета проводили в последний путь солдата Владимира Клименко. Он считался пропавшим без вести с августа 2024 года… Бойцу навеки 46 лет.

«Владимир после окончания школы учился в профессионально-техническом училище, где получил профессию тракториста. Трудолюбивый, ответственный, добрый — таким будут помнить его коллеги по работе агротоварищества, где он работал, и все, кто его знал», — сообщает Красиловская громада.

В июне 2024 года Владимир Клименко был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Но провоевал он всего два месяца. 27 августа герой погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Красногоровка Покровского района. Только теперь удалось вернуть его тело домой.

Похоронили Владимира Клименко на кладбище родного села Кульчины.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гибели в бою 21-летнего полицейского из Черниговской области, который стал легендой штурмовой бригады.

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