Восток Украины будет задыхаться от 40-градусной жары, а запад — «трястись от холода»: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни

Аномально жаркие погодные условия, царящие в Украине с начала недели, обусловило поступление в нашу страну субтропической воздушной массы с Балканского полуострова, а также из районов Предкавказья.

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Впрочем, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, вскоре Украина будет разделена на жаркую и прохладную части.

Так, в четверг, 10 июля, сильная жара удержится на востоке, значительной части юга и в центре страны. Местами ожидается до +40 градусов.

На севере прохладнее будет на Житомирщине, где прогнозируется +25+27, жарче — на Черниговщине (+32 градуса), Киевщине (+33 градуса) и Сумщине (+35 градусов). В центральных районах будут свободно дышать жители Винничины (от +25 градусов), а на Днепропетровщине людям придется прятаться в тени — в регионе ожидается до +37 градусов.

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На юге тоже будет жарко, но есть исключение — на Одесщине температура воздуха опустится ниже +30 градусов.

А вот на западе страны будет не по-летнему прохладно — температура воздуха ожидается от +15 до +19 градусов.

На западе и Виннитчине ожидаются ливни и грозы, которые ближе к вечеру могут дойти до Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

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«11 июля в столице ожидается понижение температуры воздуха до значений, когда можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух. В пятницу в столице ожидается +23+25 градусов», — добавила Наталья Диденко.

О том, ожидаются ли в ближайшие дни магнитные бури, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — Pixabay

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