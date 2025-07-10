«Уничтожу проклятую москву»: что обещал Трамп донорам его избирательной кампании в 2024 году

Президент США Дональд Трамп, который на днях пообещал «сюрприз» путину, в прошлом году на закрытой встрече с донорами сообщил, что ранее угрожал президенту россии владимиру путину атакой на российскую столицу. Чтобы удержать лидера кремля от нападения на Украину, он объявил, что в ответ «разбомбит москву дотла», сообщает CNN. Была также опубликована аудиозапись заявлений Трампа.

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«Я сказал путину: „Если вы вторгнетесь в Украину, я буду бомбить москву, пока она не падет. Говорю вам, у меня нет выбора“, — якобы сказал Трамп. - А потом путин говорит: „Я вам не верю“. Но он поверил мне на 10 процентов».

Трамп не уточнил, когда именно он сделал эти заявления.

Позже Дональд Трамп заявил, что он сделал аналогичное предупреждение председателю Китая Си Цзиньпину о возможном вторжении на Тайвань и сказал ему, что США будут бомбить Пекин в ответ.

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«Он считал меня сумасшедшим», — сказал Трамп.

По данным CNN, аудиозаписи взяты с нескольких благотворительных митингов 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Команда Трампа отказалась это комментировать.

В свою очередь представитель кремля песков фактически уклонился от ответа на вопрос о том, был ли разговор, который обнародовало издание. Он сказал, что не может подтвердить или опровергнуть подлинность самой аудиозаписи. И добавил, что «фейков сейчас очень много». Также пресс-секретарь путина сказал, что речь идет, видимо, о периоде, когда Трамп не был президентом США, и тогда не было телефонных разговоров между ним и путиным.

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Ранее сообщалось, что путин и Си используют против Трампа его «искусство сделки».

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