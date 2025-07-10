Стрельба в Киеве: что сообщает полиция об убитом на улице мужчине

В Киеве, где на днях в Деснянском районе неизвестный застрелил находившегося в собственном автомобиле мужчину, произошло еще одно убийство. На этот раз в Голосеевском районе.

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Как сообщают в столичной полиции, прибывшие по вызову правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Между тем, в сети распространяется информация, что в Голосеево мог погибнуть сотрудник спецслужбы. В столице объявили план-перехват — ищут внедорожник, на котором мог убежать стрелок.

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Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что погиб полковник СБУ.

Фото - скриншот

Официальной информации на этот счет пока что нет.

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Напомним, что недавно в Одессе житель Запорожья по заказу российской спецслужбы взорвал автомобиль. Мужчина, находившийся в автомобиле, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото из соцсети

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