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Стрельба в Киеве: что сообщает полиция об убитом на улице мужчине
В Киеве, где на днях в Деснянском районе неизвестный застрелил находившегося в собственном автомобиле мужчину, произошло еще одно убийство. На этот раз в Голосеевском районе.
Как сообщают в столичной полиции, прибывшие по вызову правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Между тем, в сети распространяется информация, что в Голосеево мог погибнуть сотрудник спецслужбы. В столице объявили план-перехват — ищут внедорожник, на котором мог убежать стрелок.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что погиб полковник СБУ.
Официальной информации на этот счет пока что нет.
Напомним, что недавно в Одессе житель Запорожья по заказу российской спецслужбы взорвал автомобиль. Мужчина, находившийся в автомобиле, был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Фото из соцсети194
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