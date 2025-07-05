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Шведский стол: эти правила чаще всего нарушаются
Этикет шведского стола базируется на гигиене и уважении к другим посетителям. Но далеко не все люди, к сожалению, соблюдают правила.
Например, нельзя возвращать еду. После того, как вы положили круассан или персик на свою тарелку, а потом решили, что это уже лишнее, поместить эту еду обратно на общее блюдо не представляется возможным. Это негигиенично!
Отойдите от буфета, если кашляете или чихаете.
Не накладывайте гору еды на тарелку, демонстрируя жадность.
Не беспокойтесь, что вам чего-то может не хватить. Персонал ресторана следит за тем, какая еда заканчивается, и принесет новую порцию.
Не монополизируйте блюда, которые предназначены для всех. Например, пиалу с оливками, натертым пармезаном или вареньем.
Будьте избирательны в еде. Не стоит накладывать на тарелку абсолютно все, что видите на шведском столе. Помните о том, что не все сочетания продуктов могут быть правильно восприняты вашим организмом. И тогда ваши планы могут быть испорчены. А это ведь вам ни к чему.
Напомним о том, как есть бургер согласно этикету.
Фото из альбома Ольги Сметанской488
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