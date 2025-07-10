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Шоу-бизнес

Торговал в деревенском магазине: эмоциональный пост популярного телеведущего покорил Instagram

19:15 10 июля 2025
Григорий Решетник вспомнил детство в селе

Не сдержавший чувств популярный телеведущий Григорий Решетник неожиданно обратился к Сети. Известно, что сейчас проходят съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк», где Григорий — постоянный ведущий. Работа над проектом проходит, в том числе, и в селе. На своей странице в социальной сети ведущий поделился воспоминаниями о своем детстве, которое прошло именно в деревне.

- Все свои летние каникулы я проводил у дедушки и бабушки в деревне, — написал Григорий. — Я делал все: копал огороды и картофель, сапал подсолнечники и свеклу, косил траву и складывал сено, собирал фрукты и делал сок, варенье, пас коров и кормил свиней, кур, благодаря дедушке научился ездить на мотоцикле, и торговал в сельском магазине, где работала бабушка… слово к работе приучен с детства.

А еще каждый вечер, глядя на просторные сельские пейзажи — я мечтал… Мечтал о достижениях, успехе, признании. О том, что когда-то я поеду в загадочную и неизведанную столицу — буду там учиться, работать на телевидении и попробую таки чего-то достичь.

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Подписчики отреагировали на сообщение и поблагодарили за воспоминания.

- Обожаю такие истории, — написала актриса Наталья Денисенко.

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- Село — это настоящая Душа, — прокомментировали в ответ. — Поэтому этот Холостяк должен быть тоже настоящим!

- Благодарю вас за искренность, — отреагировали в сети.

Напомним, главным героем 14 сезона «Холостяка» стал актер Тарас Цымбалюк.

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