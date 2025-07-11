Курс евро в Украине: что прогнозируют в банках для евровалюты в середине июля

Вторая половина июня и начало июля серьезно повлияли на курс евро в Украине, который временами достигал 50 гривен. В период же с 14 по 20 июля для евровалюты в Украине прогнозируют один из трех сценариев.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой. По его словам, курс евро может демонстрировать определенную нестабильность. Его динамика по-прежнему определяется преимущественно ситуацией на мировом валютном рынке, в частности в паре евро/доллар.

Как отмечает эксперт, основными факторами, влияющими на соотношение этих валют, являются торгово-экономические отношения между США и ЕС, поведение крупных мировых инвесторов, а также общие геополитические и энергетические риски.

На текущем этапе можно рассматривать три базовых сценария развития ситуации:

РЕКЛАМА

1 евро = 1,05−1,10 доллара — вероятен в случае налаживания диалога между США и Евросоюзом по торговой политике и возвращения части капитала в долларовую зону;

1 евро = 1,17−1,18 доллара — сценарий сохранения действующего баланса;

1 евро = 1,20 доллара — возможно обострение экономических отношений между США и ЕС.

РЕКЛАМА

Что касается курса евро в Украине, то он, согласно глобальным тенденциям, может периодически превышать уровень 49,5 грн. Однако в среднесрочной перспективе основной диапазон будет оставаться в пределах 48,5−49,5 грн.

«На фоне общей неопределенности, в частности из-за таможенной политики, а также внутренних экономических процессов в США, не исключены краткосрочные колебания курса доллара. В то же время доллар сохраняет статус основной мировой резервной валюты, что существенно снижает риски длительной инфляции или потери доверия к нему. В Украине он вряд ли будет дороже 42,2 грн», — подчеркнул Тарас Лесовой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что именно взаимоотношения США и Евросоюза вокруг таможенной политики являются главным фактором влияния на курс евровалюты в Украине.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас в Facebook