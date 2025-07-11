Ночью дроны врага атаковали Николаев и Чугуев, а под утро ударили по Сумам и Харькову (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Около 05:25 в Харькове прогремели три взрыва. Захватчики атаковали город ударными беспилотниками. По меньшей мере, девять человек пострадали. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Под удар попал центр города. В результате ударов вылетели стекла в медучреждении.

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Как сообщили в ГСЧС, утром враг атаковал Салтовский район Харькова.

«В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Общая площадь возгорания — около 50 кв. м. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. Предварительно — 9 пострадавших», — говорится в сообщении.

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Также взрывы прогремели в Сумах. Это произошло около пяти часов утра, когда в области уже несколько часов продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали дронами территорию Сумской громады, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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«К счастью, в результате утренней массированной атаки российских БПЛА обошлось без жертв и пострадавших. Враг около пяти часов в течение 15 минут атаковал Сумскую громаду шестью беспилотниками. Имеются повреждения нежилых помещений. Идет обследование», — написал он.

Также ночью около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области. Это произошло около 1:20. В центральной части города были разрушены два частных дома, существенно повреждены дома вокруг. Значительные повреждения получило здание Чугуевской городской больницы. В результате попаданий трое пострадавших. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

По ее словам, еще в одном из микрорайонов города в результате атаки дронов есть повреждения частных домовладений.

По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, шесть беспилотников в Чугуеве попали также по промышленному предприятию, возник пожар. Среди пострадавших — 65-летняя женщина.

Взрывы также были слышны и в Николаеве. В результате атаки возник пожар в окрестностях города. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, агрессор ударил беспилотниками по Покровской громаде Синельниковского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Произошел пожар.

«Бил враг и по Никопольщине — самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны, тяжелую артиллерию и РСЗО „Град“. Повреждены админздание, линия электропередач. Возникло возгорание. Повсюду — без погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее враг массированно атаковал столицу. Как сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 08:00 11 июля количество пострадавших в результате вражеских обстрелов 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних.

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