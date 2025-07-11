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В оккупации делал «коктейли Молотова» против врага, а потом пошел воевать: на передовой погиб защитник с Житомирщины
Жестокая война снова принесла боль потери на Житомирщину. В ходе выполнения боевых задач 5 июля погиб Виктор Титюк. Воину было 49 лет, сообщает Овручский городской совет.
«Ему бы еще жить, строить планы, обнимать родных, но судьба распорядилась иначе… Жизненный путь мужчины был непрост, полон испытаний и переездов, однако на каждом месте, где он оказывался, оставлял о себе добрую память. До Чернобыльской катастрофы Виктор учился в школе Припяти, потом семья была вынуждена переехать в Ровенскую область. Со временем семья поселились в Овруче. Виктор не цурался ни какого тяжелого труда — работал в дорожной службе, в колхозе и на коммунальном предприятии», — сообщает Овручская община.
В последние годы вместе с семьей Виктор Титюк проживал в поселке Бородянка. С первых дней полномасштабного вторжения, даже находясь в оккупации, он не оставался в стороне. Вместе с друзьями делал «коктейли Молотова», которые передавали нашим защитникам.
«Это была его первая линия борьбы — тихое, но решительное сопротивление. В 2023 году по зову сердца встал на защиту родной страны. Он не колебался — избрал путь защитника. Его побратимы вспоминают Виктора как заботливого, доброжелательного и справедливого. К его мнению прислушивались, его уважали. Он всегда находил слово поддержки, всегда был рядом, когда было тяжело. В его сердце всегда жила любовь к Украине и тревога о будущем своих детей», — сообщают земляки.
У павшего воина остались родители, жена, сын, дочь, две сестры и брат. Брат пережил Иловайский котел, находясь на службе в зоне АТО/ООС.
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