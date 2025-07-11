В оккупации делал «коктейли Молотова» против врага, а потом пошел воевать: на передовой погиб защитник с Житомирщины

Жестокая война снова принесла боль потери на Житомирщину. В ходе выполнения боевых задач 5 июля погиб Виктор Титюк. Воину было 49 лет, сообщает Овручский городской совет.

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«Ему бы еще жить, строить планы, обнимать родных, но судьба распорядилась иначе… Жизненный путь мужчины был непрост, полон испытаний и переездов, однако на каждом месте, где он оказывался, оставлял о себе добрую память. До Чернобыльской катастрофы Виктор учился в школе Припяти, потом семья была вынуждена переехать в Ровенскую область. Со временем семья поселились в Овруче. Виктор не цурался ни какого тяжелого труда — работал в дорожной службе, в колхозе и на коммунальном предприятии», — сообщает Овручская община.

В последние годы вместе с семьей Виктор Титюк проживал в поселке Бородянка. С первых дней полномасштабного вторжения, даже находясь в оккупации, он не оставался в стороне. Вместе с друзьями делал «коктейли Молотова», которые передавали нашим защитникам.

«Это была его первая линия борьбы — тихое, но решительное сопротивление. В 2023 году по зову сердца встал на защиту родной страны. Он не колебался — избрал путь защитника. Его побратимы вспоминают Виктора как заботливого, доброжелательного и справедливого. К его мнению прислушивались, его уважали. Он всегда находил слово поддержки, всегда был рядом, когда было тяжело. В его сердце всегда жила любовь к Украине и тревога о будущем своих детей», — сообщают земляки.

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У павшего воина остались родители, жена, сын, дочь, две сестры и брат. Брат пережил Иловайский котел, находясь на службе в зоне АТО/ООС.

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