«Защищал страну на Курском и Сумском направлениях»: российские оккупанты убили защитника с Житомирщины

Война унесла жизнь еще одного украинского воина. В бою с российскими оккупантами погиб Леонид Комаренко из Черняхова Житомирской области. В августе ему должно было исполниться 48 лет, сообщает поселковый совет:

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«Леонид родом из села Старый Бобрик. Там прошло его детство. После совершеннолетия он был призван на срочную службу, которая проходила в Десне Черниговской области. Потом работал на земле, был трактористом. Любил технику».

В июне 2024 года мужчину призвали на защиту Украины. Он служил в в/ч А0243 в должности командира отдела гусеничных бронетранспортеров. Защищал нашу Родину на Курском и Сумском направлениях.

К сожалению, сержант Леонид Комаренко, имевший так много планов на жизнь, погиб во время исполнения служебных обязанностей. Произошло это вблизи Андреевки Сумской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что оператор по добыче нефти Александр Ковальчук погиб в бою в Запорожской области.

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