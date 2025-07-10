Кто в НАБУ уничтожает его репутацию: «Українські новини» обнародовали ТОП-10 коррупционных и криминальных скандалов бюро

Журналисты обнародовали антирейтинг резонансных скандалов вокруг представителей НАБУ, из-за которых существует угроза расформирования Бюро. Как пишут «Українські новини», в антирейтинг вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов, недостоверного декларирования и связей с гражданами россии.

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«Скандалов с НАБУ становится все больше. Мы собрали „факапы“ НАБУ в одном антирейтинге. Оказалось, что, если собрать истории „героев“ Семена Кривоноса в одну книгу, получится Уголовный кодекс. Здесь и детективы-беглецы с родственниками в рф, и торговля наркотиками, и криптовалютные махинации, и „схемы“ с элитной недвижимостью и вип-автомобилями, и давление на суд для покрытия родственников-взяточников и т. д. », — отмечают «Українські новини».

В топ-10 скандалов с представителями НАБУ, согласно материалам «Українських новин», вошли:

1. Тимур Аршавин — детектив с доступом к государственной тайне, как пишет издание, бежал в Румынию. У его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство рф, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходами.

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2. Николай Масляк — официальный разоблачитель НАБУ был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров, напоминают «Українські новини». По их информации, Масляк вместе с подельниками ежемесячно зарабатывали более 50 млн грн.

3. Александр Рыковцев, Станислав Браверман и еще 15 детективов. «Українські новини» утверждают, что в декларациях этих сотрудников НАБУ обнаружены недостоверные сведения о криптовалютах. В частности, жена Рыковцева задекларировала биткоины более чем на $ 1 млн, а Браверман — фейковые операции с криптовалютой более чем на 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмитько. Как напоминает издание, руководитель подразделения декларировал значительное количество наличных — порой доходило до 2/3 официального годового дохода. Впоследствии он вывел за границу более 4,3 млн грн. Его жена находилась за границей и одновременно получала государственную помощь в Украине.

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5. Михаил Романюк. О детективе «Українські новини» пишут, что он одновременно расследовал дело «Роттердам+» и приобретал элитную недвижимость, которую записывал на родственников. Имея уже в собственности особняк, авто и другое имущество, он приобрел квартиру на 117 м² по льготной программе «єОселя».

6. Роман Недов. По информации издания, заместитель руководителя подразделения приобрел две квартиры, записал их на тещу, а впоследствии жена получила их в подарок с существенно заниженной стоимостью.

7. Станислав Браверман. «Українські новини» сообщают, что детектив имел отношения со свидетелем по делу, к которому был причастен бизнесмен Борис Кауфман. Это привело к конфликту интересов и фактическому провалу двух коррупционных дел на миллиарды гривен. Браверман был уволен после значительного медийного резонанса.

8. Александр Доценко, утверждает издание, часто фигурирует как разоблачитель НАБУ, имеет действующий паспорт гражданина рф и является выпускником Академии госслужбы при президенте рф.

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9. Александр Скомаров. «Українські новини» напоминают, что руководитель Второго главного подразделения детективов скрыл российское гражданство своего отца и его бизнес в ОРДЛО. Его жена выехала за границу на автомобиле, зарегистрированном на жену нардепа от ОПЗЖ Христенко, проживающую в москве, а водителем был помощник Чаба Пейтера, которого с 2023 года разыскивает НАБУ.

10. Маркиян Слоневский. По данным издания «Українські новини», детектив получал регулярные денежные переводы от российского предпринимателя Владислава Искендерова — владельца компании из Белгорода, работающей по госконтрактам страны-оккупанта. Также декларировал криптовалюту в фейковых кошельках и попадался на сомнительных депозитных адресах.

Как отмечают «Українські новини», приведенные случаи — лишь небольшая часть имеющихся нарушений. В материале подчеркивается отсутствие должной реакции со стороны НАБУ, НАПК и других уполномоченных органов на эти факты.

«Проблема НАБУ назрела и перезрела. Этот поток скандалов может остановить только одно: роспуск Бюро и реформирование антикорблока в целом. После этого можно будет перезапустить систему на новых принципах — для реальной борьбы с коррупцией, а не для создания „потёмкинских деревень“ для европейцев», — заключают «Українські новини».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперт Олег Постернак, комментируя результаты международного аудита НАБУ, отметил, что Бюро — это институциональная ошибка, которую невозможно исправить никакими косметическими реформами. «Бюро должно быть распущено, а не реформировано», — подчеркнул он.

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