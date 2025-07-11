Уже не рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее нации, — Инна Костыря о системном кризисе образования

Первый тревожный симптом, бросающийся в глаза — массовый отток украинской молодежи в иностранные университеты. Это уже не вопрос войны или моды, а скорее индикатор потери доверия к национальной образовательной системе. Молодые люди ищут стабильность, качественные программы, современную инфраструктуру и возможности для дальнейшего обучения и профессиональной реализации. Хуже всего то, что в украинских реалиях образование все чаще воспринимается как формальная необходимость, а не как эффективный инструмент развития или самореализации, говорит доктор политических наук, профессор, MBA (Master of Business Administration), заведующая кафедрой международных отношений Инна Костыря.

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«Если подробно проанализировать изменения последних лет, можно увидеть явный уклон в сторону формальных решений. Наблюдается четкий фокус на технических изменениях — названий заведений или аббревиатур новаций, а не повышении качества программ или реальной поддержке преподавателей и студентов», — пишет Инна Костыря в своей колонке.

По словам профессора, недавнее правительственное решение о повышении минимальных цен на обучение для так называемых конъюнктурных специальностей еще больше обострило ситуацию.

«Стоимость обучения в некоторых университетах превысила 90 тысяч гривен в год, что превратило высшее образование в недоступную мечту для значительного количества украинских семей», — добавила Костыря.

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По ее мнению, такой шаг имел бы хоть какую-то логику или оправдание, если бы государство активно финансировало образовательную отрасль и таким образом пыталось установить какой-то новый баланс.

«Но на сегодняшний день государство финансирует лишь часть расходов (зарплаты, коммунальные услуги), а остальные финансовые ресурсы добираются именно за счет оплаты за обучение. Поэтому повышение платы привело не к укреплению финансовой базы ЗВО, а наоборот, к формированию новых рисков и угроз. Ведь может поспособствовать уменьшению количества абитуриентов в государственных учреждениях и их последующему оттоку в частные университеты или за границу», — говорит Костыря.

Непродуманными эксперт называет и инициативы по созданию лицеев с минимум четырьмя классами на параллели, ликвидацию или передачу колледжей и техникумов местным общинам, не имеющим ресурсов для их содержания.

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Такие действия приводят к разрушению образовательной инфраструктуры в регионах. В целом реформа профтехобразования фактически закладывает механизмы для банкротства заведений, а передача их имущества под так называемые инвестиционные проекты грозит окончательным исчезновением для многих учреждений", — объясняет Костыря.

В Украине отсутствует государственная стратегия сохранения и развития человеческого капитала, считает Инна Костыря.

«К сожалению, образование уже не рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее нации, а в основном реализуется как поле столкновения интересов „узкого круга заинтересованных лиц“. Поэтому имеем парадоксальный результат — когда общая потеря управляемости процессами является следствием успешного лоббирования изменений на его отдельных участках», — говорит Костиря.

Такая разрушительная логика доминирования «отдельного» над «общим» особенно опасна в условиях войны, подчеркивает эксперт.

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«Ведь вместо консолидации образовательного сообщества, определения общих приоритетов развития, рационального расходования ограниченных ресурсов мы наблюдаем противоположное. К сожалению, реальность ныне не слишком оптимистична, потому что имеем все меньше финансирования, постоянные эксперименты, когда форма подменяет содержание, а решительные намерения — профессиональные действия. И как итог — общий тренд подрыва доверия к образовательной системе», — отметила Инна Костыря.

Добавим, что национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в этом году вызвало беспрецедентную волну критики среди абитуриентов, их родителей и педагогов.

Фото: pixabay

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