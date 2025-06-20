НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом

Нынешнее национальное мультипредметное тестирование (НМТ) вызвало беспрецедентную волну критики среди абитуриентов, их родителей и педагогов. Особое возмущение вызвал блок по математике — обязательный для всех выпускников, независимо от выбранной специальности. Жалобы касаются сложности заданий, формулировок, не соответствующих школьной программе, и слишком сжатых временных ограничений для сдачи самого теста. Не меньше беспокойства — и в семьях украинцев, которые возвращаются из-за границы и сталкиваются с неадаптированными условиями тестирования.

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«Математика разрушила мечту»

В начале июня эмоциональной историей в Facebook поделилась киевлянка Ольга Матушенко. Ее дочь, выпускница художественного лицея, мечтала поступить в украинский вуз, чтобы получить профессию художницы. Однако, не сдав обязательный экзамен по математике, девушка вынуждена теперь поменять страну обучения.

«Моя дочь — художница. С детства она мечтала рисовать мультики и шла к своей цели. Но сейчас — вынуждена паковать чемоданы. Она хочет учиться в Украине. Она патриот. Но система не дала ей шанса», — написала Ольга.

В заметке говорилось о стрессе, воздушных тревогах, нескольких экзаменах в один день — и разочаровании, с которым пришлось столкнуться семье. Их историю подхватили тысячи родителей по всей стране — в комментариях к сообщению до сих пор появляются десятки подобных признаний.

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«Для детей из-за границы — это шок и хаос»

К критике НМТ присоединяются и родители абитуриентов, вернувшихся в Украину после вынужденной эмиграции из-за войны. Так, руководитель Ukrainian Society Hub в Брюсселе и советница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Виолетта Дворникова рассказывает об опыте собственной дочери:

«Моя дочь некоторое время училась в Европе. И для таких детей НМТ стало не проверкой знаний, а тестом на стрессоустойчивость. Формулировка задач запутана, темы — частично отсутствуют в программе. Для тех, кто учился по другой системе, это настоящее испытание», — говорит эксперт.

Виолетта Дворникова. Общественный деятель, политик

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Виолетта Дворникова отмечает: в государстве сегодня много говорят о необходимости возвращения молодежи из-за границы домой, но в реальности система поступления не учитывает обстоятельства и опыта таких абитуриентов.

Что говорят в МОН и УЦОКО?

В ответ на критику в Министерстве образования и науки и в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) заявляют: все тесты создаются в соответствии с методологией, а задачи проходят экспертную оценку и апробацию.

«Создавая блоки тестовых заданий, работники УЦОКО неуклонно придерживаются требований относительно уровня сложности и сбалансированности… Каждую задачу анализируют два независимых эксперта», — говорится в официальной позиции Центра.

«Авторы постов в соцсетях часто опираются на эмоции и неподтвержденную информацию. Претензии относительно логарифмов или интегралов — безосновательны», — добавляют там, обвиняя родителей абитуриентов в необъективности.

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Однако волна критики в Facebook, TikTok и родительских чатах не утихает. А скорее наоборот. Выпускники массово жалуются, что школьная программа не готовила их к такому уровню сложности, а объяснения чиновников, кажется, только больше возмущают украинцев.

Основные претензии к НМТ-2025:

Чрезмерная сложность задач, особенно по математике.

Несоответствие части задач программе 9−11 классов.

Нереалистичное время выполнения.

Отсутствие адаптации для детей, обучающихся за границей.

Ограниченное количество пунктов тестирования за пределами Украины.

Недостаточная коммуникация со стороны МОН.

Что дальше?

Эксперты и родители абитуриентов призывают МОН пересмотреть подходы к УМТ и основывать их на реалиях войны, в которых живут дети. Среди идей — разделение тестов на несколько дней, изменение системы оценивания, создание адаптивного блока для детей из-за рубежа.

«Нынешние выпускники — это дети войны, — отмечают эксперты. - Они заслуживают не еще одного испытания, а поддержки. И самое малое, что может сделать государство — это начать их слышать. Крайне важно, чтобы те более 16 500 абитуриентов, которые зарегистрировались на прохождение НМТ из-за рубежа, получили право получать образование дома».

«Очень надеюсь, что наши чиновники это тоже понимают», — подчеркнула по этому поводу Виолетта Дворникова и добавила, что МОН должно сосредоточиться на формировании новых, более справедливых подходов к вступительной кампании, которые бы учитывали потребности каждого украинского ребенка — независимо от того, где он заканчивал школу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за несвоевременного вакцинирования детям могут запретить ходить в детские сады и школы, а родителей будут наказывать.

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