Президент Дональд Трамп, пообещавший путину «сюрприз», впервые с момента возвращения на пост отправит оружие в Киев на основании президентских полномочий, которые часто использовал Джо Байден. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с этим решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины. Один из источников отметил, что стоимость оружия может составить около 300 миллионов долларов.

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По словам источников, пакет может включать ракеты-перехватчики Patriot и ракеты средней дальности, но решение о конкретном оборудовании еще не принято. До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, утвержденное бывшим президентом Джо Байденом, который был решительным сторонником Киева.

Президентские полномочия по изъятию оружия позволяют президенту использовать запасы оружия армии США для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Позиция республиканского президента по Украине была непоследовательной. Иногда он критиковал расходы США и часто высказывался в пользу россии, но также иногда выражал поддержку Киеву и критиковал кремль.

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США располагают 3,86 млрд долларов, оставшимися в рамках Президентской программы сокращения запасов армии США для Украины. Последнее сокращение было осуществлено Байденом 9 января на сумму 500 млн долларов.

Главными приоритетами Украины являются ракеты-перехватчики Patriot и мобильная ракетная артиллерия GMLRS, которые могут быть включены в пакет.

Оружие может оказаться на передовой уже через несколько дней, так как запасы находятся в Европе.

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Администрация Трампа в этом месяце остановила поставки некоторых критически важных видов оружия, которые были одобрены еще Байденом, но некоторые из этих поставок возобновились.

Ранее «ФАКТЫ» излагали мнение аналитика Валерия Пекара, который считает, что россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Он достаточно вероятен еще до конца этого года.

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