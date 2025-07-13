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Украина

Ночью враг ударил по Днепропетровщине и центру Херсона (фото)

9:06 13 июля 2025
Россияне обстреляли Днепропетровщину из РСЗО. Фото ОВА

На Днепропетровщине, постоянно находящейся под вражескими ударами, со вчерашнего дня российские захватчики били по двум районам.

По информации главы ОВА Сергея Лысака, россияне направили на Синельниковщину КАБы и беспилотники, а также применяли РСЗО. Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина.

В Днепропетровской области во время обстрелов повреждены предприятие и лицей. Фото ОВА

«Громко было в Межевской, Покровской, Великомихайловской громадах. Там произошло несколько возгораний. Горели пшеница, сухостой, хозяйственное сооружение. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушение есть на территории предприятия. Изувечены частный дом, 2 комбайна, авто», — отметил Лысак.

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Захватчики били по Днепропетровщине КАБами и из РСЗО. Фото ОВА

Тяжелую артиллерию и fpv-дроны россияне направляли на Никопольщину. Под ударами находились Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая громады. Повреждены инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. Обошлось без пострадавших.

А в Херсоне ночью госпитализировали 75-летнюю женщину и мужчину 44 лет. У пострадавших — контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

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«Около полуночи российские оккупанты обстреляли Корабельный район. Травмировались два человека, которые в момент вражеского удара находились в своих квартирах», — сообщили в Херсонском городском совете.

С такими же травмами госпитализирован и 61-летний житель центрального района города.

По информации Воздушных Сил ВСУ, в течение 12 июля и в ночь на 13 июля противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Днем более 20 «Шахедов» захватчики направили на тыловые регионы, а ночью — на прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

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По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны. Еще 20 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 5 локациях.

Напомним, что накануне днем российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Сумской громаде — там погибли два человека, были разрушены и повреждены частные дома. А вечером массированный удар БпЛА был направлен на гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады — горели нежилые помещения.

Фото Днепропетровской ОВА

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