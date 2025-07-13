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Ночью враг ударил по Днепропетровщине и центру Херсона (фото)
На Днепропетровщине, постоянно находящейся под вражескими ударами, со вчерашнего дня российские захватчики били по двум районам.
По информации главы ОВА Сергея Лысака, россияне направили на Синельниковщину КАБы и беспилотники, а также применяли РСЗО. Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина.
«Громко было в Межевской, Покровской, Великомихайловской громадах. Там произошло несколько возгораний. Горели пшеница, сухостой, хозяйственное сооружение. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушение есть на территории предприятия. Изувечены частный дом, 2 комбайна, авто», — отметил Лысак.
Тяжелую артиллерию и fpv-дроны россияне направляли на Никопольщину. Под ударами находились Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая громады. Повреждены инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. Обошлось без пострадавших.
А в Херсоне ночью госпитализировали 75-летнюю женщину и мужчину 44 лет. У пострадавших — контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.
«Около полуночи российские оккупанты обстреляли Корабельный район. Травмировались два человека, которые в момент вражеского удара находились в своих квартирах», — сообщили в Херсонском городском совете.
С такими же травмами госпитализирован и 61-летний житель центрального района города.
По информации Воздушных Сил ВСУ, в течение 12 июля и в ночь на 13 июля противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Днем более 20 «Шахедов» захватчики направили на тыловые регионы, а ночью — на прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны. Еще 20 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 5 локациях.
Напомним, что накануне днем российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Сумской громаде — там погибли два человека, были разрушены и повреждены частные дома. А вечером массированный удар БпЛА был направлен на гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады — горели нежилые помещения.
Фото Днепропетровской ОВА130
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