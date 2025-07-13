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Книга рецептов

Сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки: любовь с первого кусочка

12:51 13 июля 2025
Рецепт овощных котлеток. Фото - скриншот

Летом, когда на улице жарко, многие заменяют «тяжелые» блюда легкими, овощными. К примеру, пиццу можно приготовить с минимальным количеством муки, использовав кабачки.

А фудблогер Елена Стадник предложила рецепт котлеток из овощей. «Овощные котлетки, которые влюбят в себя с первого кусочка! Сочные, ароматные и очень нежные — вкуснота даже без мяса», — пишет она на своей странице в соцсетях.


Ингредиенты:

  • 3 кабачка;
  • 2 моркови;
  • Зеленый лук;
  • 2 яйца;
  • 180 г твердого сыра;
  • 2−3 ст. л. манки;
  • 1 ст. л. муки;
  • Панировочные сухари;
  • 1 зубчик чеснока;
  • Соль, перец, паприка, итальянские травы.

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Приготовление:

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  • Кабачки натереть на мелкой терке и тщательно отжать, удалив лишнюю жидкость.
  • Морковь мелко натереть, чеснок выжать на чеснокада и добавить к кабачкам вместе с натертым сыром.
  • Добавить другие ингредиенты и вбить яйца. Тщательно перемешать.
  • Сформировать котлетки и жарить до румяной корочки на сковороде или запекать в духовке.
  • Подавать с чесночным соусом.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом овощных котлеток из цветной капусты.

Фото — скриншот

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