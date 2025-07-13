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Сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки: любовь с первого кусочка
Летом, когда на улице жарко, многие заменяют «тяжелые» блюда легкими, овощными. К примеру, пиццу можно приготовить с минимальным количеством муки, использовав кабачки.
А фудблогер Елена Стадник предложила рецепт котлеток из овощей. «Овощные котлетки, которые влюбят в себя с первого кусочка! Сочные, ароматные и очень нежные — вкуснота даже без мяса», — пишет она на своей странице в соцсетях.
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Ингредиенты:
- 3 кабачка;
- 2 моркови;
- Зеленый лук;
- 2 яйца;
- 180 г твердого сыра;
- 2−3 ст. л. манки;
- 1 ст. л. муки;
- Панировочные сухари;
- 1 зубчик чеснока;
- Соль, перец, паприка, итальянские травы.
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Приготовление: ⠀
- Кабачки натереть на мелкой терке и тщательно отжать, удалив лишнюю жидкость.
- Морковь мелко натереть, чеснок выжать на чеснокада и добавить к кабачкам вместе с натертым сыром.
- Добавить другие ингредиенты и вбить яйца. Тщательно перемешать.
- Сформировать котлетки и жарить до румяной корочки на сковороде или запекать в духовке.
- Подавать с чесночным соусом.
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом овощных котлеток из цветной капусты.
Фото — скриншот228
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