Сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки: любовь с первого кусочка

Летом, когда на улице жарко, многие заменяют «тяжелые» блюда легкими, овощными. К примеру, пиццу можно приготовить с минимальным количеством муки, использовав кабачки.

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А фудблогер Елена Стадник предложила рецепт котлеток из овощей. «Овощные котлетки, которые влюбят в себя с первого кусочка! Сочные, ароматные и очень нежные — вкуснота даже без мяса», — пишет она на своей странице в соцсетях.

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Ингредиенты: 3 кабачка;

2 моркови;

Зеленый лук;

2 яйца;

180 г твердого сыра;

2−3 ст. л. манки;

1 ст. л. муки;

Панировочные сухари;

1 зубчик чеснока;

Соль, перец, паприка, итальянские травы.

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Приготовление: ⠀ РЕКЛАМА Кабачки натереть на мелкой терке и тщательно отжать, удалив лишнюю жидкость.

Морковь мелко натереть, чеснок выжать на чеснокада и добавить к кабачкам вместе с натертым сыром.

Добавить другие ингредиенты и вбить яйца. Тщательно перемешать.

Сформировать котлетки и жарить до румяной корочки на сковороде или запекать в духовке.

Подавать с чесночным соусом.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом овощных котлеток из цветной капусты.

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