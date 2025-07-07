- 10:05 Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели
- 09:34 В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция
- 09:27 Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ
- 09:00 Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства
- 08:57 Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары
- 08:18 Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
- 07.07 22:27 Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 07.07 21:59 Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
- 07.07 21:00 Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали
- 07.07 20:34 Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
- 07.07 20:08 Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
Лучше, чем картошка: «быстрые» кабачки фри от Павы
В разгар кабачкового сезона из этого овоща можно приготовить множество блюд, например, кабачковую пиццу, которая понравится тем, кто следит за своим весом.
А победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил быстрый рецепт кабачков фри: «Это не картошка — это еще лучше! Быстрый рецепт для любящих вкусное. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно».
Ингредиенты:
- Кабачки — 1−2 шт.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Копченая паприка;
- Немного пармезана;
- Несколько капель растительного масла.
Читайте также: Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любит
Приготовление:
- Кабачки нарезаются брусочками, посыпаются солью, перцем и паприкой.
- К овощам добавляется немного растительного масла и натертый пармезан, все перемешивается и отправляется в духовку.
- Запекаем при 180 °C примерно 20−25 минут.
- Подавать с любимым соусом, чесноком или просто так.
О том, как за 5 минут приготовить кабачки по-турецки на сковороде, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот193
Читайте нас в Facebook
Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля