Лучше, чем картошка: «быстрые» кабачки фри от Павы

В разгар кабачкового сезона из этого овоща можно приготовить множество блюд, например, кабачковую пиццу, которая понравится тем, кто следит за своим весом.

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А победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил быстрый рецепт кабачков фри: «Это не картошка — это еще лучше! Быстрый рецепт для любящих вкусное. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно».

Ингредиенты: Кабачки — 1−2 шт.;

Соль, перец — по вкусу;

Копченая паприка;

Немного пармезана;

Несколько капель растительного масла.

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Приготовление: РЕКЛАМА Кабачки нарезаются брусочками, посыпаются солью, перцем и паприкой.

К овощам добавляется немного растительного масла и натертый пармезан, все перемешивается и отправляется в духовку.

Запекаем при 180 °C примерно 20−25 минут.

Подавать с любимым соусом, чесноком или просто так.

О том, как за 5 минут приготовить кабачки по-турецки на сковороде, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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