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Книга рецептов

Лучше, чем картошка: «быстрые» кабачки фри от Павы

16:04 7 июля 2025
Рецепт кабачков, запеченных с пармезаном. Фото - скриншот

В разгар кабачкового сезона из этого овоща можно приготовить множество блюд, например, кабачковую пиццу, которая понравится тем, кто следит за своим весом.

А победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил быстрый рецепт кабачков фри: «Это не картошка — это еще лучше! Быстрый рецепт для любящих вкусное. Готовятся за 15 минут, а исчезают мгновенно».

Ингредиенты:

  • Кабачки — 1−2 шт.;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Копченая паприка;
  • Немного пармезана;
  • Несколько капель растительного масла.

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Приготовление:

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  • Кабачки нарезаются брусочками, посыпаются солью, перцем и паприкой.
  • К овощам добавляется немного растительного масла и натертый пармезан, все перемешивается и отправляется в духовку.
  • Запекаем при 180 °C примерно 20−25 минут.
  • Подавать с любимым соусом, чесноком или просто так.

О том, как за 5 минут приготовить кабачки по-турецки на сковороде, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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