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Книга рецептов

Кабачковая пицца на сковородке: вкусно и сытно

10:21 3 июля 2025
Пицца из кабачков, фото скриншот видео

Сейчас в разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Большинство таких блюд особенно понравятся тем, кто бережет фигуру и следит за употребленными калориями.

Блогер Анастасия Атрощенко (Aprilparadise), автор сборника «Худеем на пончиках», которая делится в своем Instagram вдохновляющими фото и идеями о стиле и моде, показала, как можно на сковороде приготовить пиццу из кабачков.

«Кто там еще не успел похудеть к лету? Имейте совесть, вы задерживаете тепло. Вот вам — сытно, вкусно и нерасти@опно» , — заинтриговала она своих подписчиков.

Кабачковая пицца
Для основы:
2 кабачка (600г)
3 яйца
100 г муки
1 ч. л разрыхлителя
соль, перец
Для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, творог

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Приготовление:

Кабачки натереть на мелкой терке, посолить и отжать хорошо. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.

Выложить на сковороду и жарить под крышкой. Перевернуть с помощью тарелки.

Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром и под крышку до его расплавления.

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Раньше мы рассказывали, как приготовить кабачки по-турецки на сковородке.

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