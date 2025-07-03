Кабачковая пицца на сковородке: вкусно и сытно

Сейчас в разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Большинство таких блюд особенно понравятся тем, кто бережет фигуру и следит за употребленными калориями.

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Блогер Анастасия Атрощенко (Aprilparadise), автор сборника «Худеем на пончиках», которая делится в своем Instagram вдохновляющими фото и идеями о стиле и моде, показала, как можно на сковороде приготовить пиццу из кабачков.

«Кто там еще не успел похудеть к лету? Имейте совесть, вы задерживаете тепло. Вот вам — сытно, вкусно и нерасти@опно» , — заинтриговала она своих подписчиков.

Кабачковая пицца

Для основы:

2 кабачка (600г)

3 яйца

100 г муки

1 ч. л разрыхлителя

соль, перец

Для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, творог

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Приготовление:

Кабачки натереть на мелкой терке, посолить и отжать хорошо. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.

Выложить на сковороду и жарить под крышкой. Перевернуть с помощью тарелки.

Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром и под крышку до его расплавления.

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Раньше мы рассказывали, как приготовить кабачки по-турецки на сковородке.

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