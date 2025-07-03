- 09:24 В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь
- 08:56 550 «Шахедов» и ракет атаковали Украину: основное направление удара — Киев
- 08:16 Тельцам нужен план действий, а Рыбам пора уделить время семье: гороскоп на 4 июля
- 03.07 22:28 Что означают сувениры с «глазом»: некоторые нюансы вы наверняка не знали
- 03.07 22:01 Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса
- 03.07 21:32 Все еще впереди: Орландо Блум о новой жизни после разрыва с Кэти Перри
- 03.07 21:03 Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент
- 03.07 20:36 Получил семь ранений на фронте: на Луганщине погиб гранатометчик со Львовщины
- 03.07 20:09 Ястремская после сенсации на Уимблдоне победила на тай-брейке неуступчивую россиянку
- 03.07 20:09 Котлеты из пшена: бюджетное блюдо, которое понравится каждому
- 03.07 19:46 Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
- 03.07 19:20 Картошка фри, блинчики, мороженое: популярная певица поразила своим рационом
Кабачковая пицца на сковородке: вкусно и сытно
Сейчас в разгаре сезон кабачков, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Большинство таких блюд особенно понравятся тем, кто бережет фигуру и следит за употребленными калориями.
Блогер Анастасия Атрощенко (Aprilparadise), автор сборника «Худеем на пончиках», которая делится в своем Instagram вдохновляющими фото и идеями о стиле и моде, показала, как можно на сковороде приготовить пиццу из кабачков.
«Кто там еще не успел похудеть к лету? Имейте совесть, вы задерживаете тепло. Вот вам — сытно, вкусно и нерасти@опно» , — заинтриговала она своих подписчиков.
Кабачковая пицца
Для основы:
2 кабачка (600г)
3 яйца
100 г муки
1 ч. л разрыхлителя
соль, перец
Для начинки: томатный соус, куриная ветчина, шампиньоны, творог
Приготовление:
Кабачки натереть на мелкой терке, посолить и отжать хорошо. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, специи.
Выложить на сковороду и жарить под крышкой. Перевернуть с помощью тарелки.
Смазать соусом, выложить начинку, посыпать сыром и под крышку до его расплавления.
Раньше мы рассказывали, как приготовить кабачки по-турецки на сковородке.2599
Читайте нас в Facebook
Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака