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Украина

Вредят себе сами: авиационный эксперт объяснил, почему «Шахеды» могут пролетать всю Украину

14:22 13 июля 2025
шахед

Враг едва ли не ежедневно усиливает ракетно-дроновые атаки, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан заявил, что эффективность борьбы против российских беспилотников снизилась. А произошло это потому, что специалистов из мобильных групп перевели в подразделения пехоты.

«Надо напомнить о ситуации, которая происходила несколько месяцев назад, — сказал он. — Тогда большое количество специалистов из Сил ПВО, людей из мобильных групп, эффективно сбивавших цели врага, отправляли в пехоту. Так можно навредить самому себе. От таких шагов будут последствия. Сейчас они очевидны».

Когда же оккупанты увеличили и масштабировали количество террористических атак, добавил Хазан, стало понятно, что нужно больше специалистов для мобильных групп.

«Отдельные решения военно-политического руководства вредят государству. Поэтому мы имеем соответствующие последствия противодействия вражеским атакам», — констатировал эксперт.

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Напомним, рф в разы увеличивает производство дронов.

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