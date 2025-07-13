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Вредят себе сами: авиационный эксперт объяснил, почему «Шахеды» могут пролетать всю Украину
Враг едва ли не ежедневно усиливает ракетно-дроновые атаки, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан заявил, что эффективность борьбы против российских беспилотников снизилась. А произошло это потому, что специалистов из мобильных групп перевели в подразделения пехоты.
«Надо напомнить о ситуации, которая происходила несколько месяцев назад, — сказал он. — Тогда большое количество специалистов из Сил ПВО, людей из мобильных групп, эффективно сбивавших цели врага, отправляли в пехоту. Так можно навредить самому себе. От таких шагов будут последствия. Сейчас они очевидны».
Когда же оккупанты увеличили и масштабировали количество террористических атак, добавил Хазан, стало понятно, что нужно больше специалистов для мобильных групп.
«Отдельные решения военно-политического руководства вредят государству. Поэтому мы имеем соответствующие последствия противодействия вражеским атакам», — констатировал эксперт.
Напомним, рф в разы увеличивает производство дронов.389
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