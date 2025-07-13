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«Поведение выстраивается только его собственной логикой»: дипломат об отношении Трампа к Украине и рф
Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный убежден, что все шарахание по поставкам оружия в Украину возникли из-за того, что Пентагон завершает подготовку новой оборонной стратегии США.
«Она будет презентована Трампу где-то в конце октября — начале ноября, — сказал Роман Бессмертный. — И тогда уже можно будет придерживаться какой-то логики в поведении. Скажем так: Пентагона — больше, меньше — Дональда Трампа».
По мнению политика, американский президент является человеком непредсказуемым, непрогнозируемым:
«Поведение его выстраивается только его собственной логикой. Но в нем очень мало случаев, когда причинно-следственные связи срабатывают. Первое, что нужно понимать — различать информацию и шаги Дональда Трампа, его администрации, Пентагона. Что можно ожидать от Дональда Трампа после того, что мы можем проанализировать его полугодовую деятельность. Это сохранение непрогнозируемого курса, причем с кардинальными изменениями в отношении тех или иных параметров или действий. У многих такое впечатление, что Дональд Трамп забывает — здесь одно говорил, а здесь уже другое».
По мнению дипломата, убеждение в том, что Дональд Трамп эту вспышку нелюбви к путину удержит, кажется большим преувеличением.
«Точно так, как быть убежденным в том, что если сказал, что будет больше оружия и новое оружие, — это будет соблюдено. Здесь накладываются несколько вещей, которые создают ощущение хаоса. Хотя надо ориентироваться не на то, что говорят Дональд Трамп и все остальные, а, условно говоря, спросить в министерстве обороны, в Генштабе, что происходит на самом деле. Тут уже насколько они готовы будут сказать, что поступает, что останавливалось. Я бы не рекомендовал им раскрывать эту информацию ни в коем случае», — сказал политик.146
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