Враг обстрелял области на востоке и юге страны, есть раненые

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на понедельник, 14 июля, российские дроны типа «шахед» ударили по городу Чугуев Харьковской области и нанесли ущерб местному предприятию. Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

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«Вражеские обстрелы не прекращают наносить ущерб нашей общине. Около полуночи шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие. По состоянию на данный момент пострадавших нет, службы выехали на место. Берегите себя и не игнорируйте тревоги», — отметила Минаева.

А накануне вечером ударные дроны россиян атаковали Полтаву и область. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

«Враг в очередной раз атаковал Полтавщину БПЛА. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО. В Полтавской громаде повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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Кроме того, захватчики обстреляли беспилотниками город Самар в Днепропетровской области. Пострадал местный житель.

Также в воскресенье, 13 июля, в Харьковской области четверо полицейских пострадали в результате вражеской атаки FPV-дроном. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

«Правоохранители получили ранения вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной громады во время исполнения служебных обязанностей. Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патруля полиции особого назначения. Их госпитализировали», — говорится в сообщении.

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Кроме того, от ударов врага пострадала и Сумщина, где российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Стецьковском старостате. Об этом сообщил руководитель Сумской ОГА Олег Григоров.

«После удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку — уже по бригаде экстренной медицинской помощи. Двое парамедиков обследуются в больнице», — говорится в сообщении.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью агрессор направил на область беспилотники. Десять из них сбили защитники неба. Но есть и попадание в двух районах.

«В Днепровском пострадали три человека. Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина — „тяжелый“. Загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 авто, еще 4 — повреждены. На Криворожчине также возник пожар. Повреждена инфраструктура. Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Била по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам. Погибших и раненых нет», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», 13 июля часть Сум осталась без света после налета российских дронов.

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