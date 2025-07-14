- 11:11 Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывших беженцев из Украины: сколько и когда будут платить «по-новому»
- 11:02 Не будут пересматривать кандидатуру: комиссия БЭБ объяснила свое решение
- 10:44 Российский агент намеревался подорвать многоэтажку в Ровно
- 10:19 На каком канале смотреть онлайн «Ильвес» — «Шахтер»: расписание трансляций и прогноз на матч квалификации Лиги Европы
- 09:56 Телешоу «Супермама» вызвало скандал в прокуратуре: что произошло
- 09:31 В Минобороны рассказали, что военнообязанный должен сделать в первую очередь после оплаты штрафа в «Резерв+»
- 09:07 «Доверчивые „трампождуны“ дождались очередного обещания»: Андрей Клименко — о 50 днях форы для путина от Трампа
- 08:42 После вечерних налетов на Днепр и Чернигов «Шахеды» всю ночь атаковали Запорожье
- 08:16 У Тельцов день будет продуктивным, а Ракам может помешать эмоциональная нестабильность: гороскоп на 15 июля
- 14.07 22:34 Обладатель «Золотого мяча» почти в 40 лет подписал контракт с европейским грандом
- 14.07 22:27 Как есть знаменитое лакомство французской кухни: правила этикета помогут вам чувствовать себя комфортно
- 14.07 22:00 Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто
Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что даже после тщательной уборки унитаз все равно выглядит не так бело, как хотелось бы? Желтый налет, ржавые потеки, въевшиеся загрязнения и неприятный запах — все это можно удалить с помощью йода, когда его залить внутрь.
А недавно в Сети завирусился еще один метод уборки, в основе которого — приготовление чудо-геля по методу «таблеток для посудомоечной машинки». О нем рассказала немецкая хозяйка под «ником» Мэри Месси.
Итак, представляем вам чудо-средство, для приготовления которого вам понадобится всего 5 простых ингредиентов, которые наверняка найдутся на вашей кухне:
Крахмал (3 ст. л.): Мощный абсорбент, впитывающий загрязнение и неприятные запахи.
Уксус 9% (2 ст. л.): Растворяет налет, ржавчину и известковый камень, возвращая унитазу сияющий вид.
Лимонная кислота (4 ст. л.): Осветляет поверхность, отбеливает потемневшие участки и придает свежий аромат.
Средство для мытья посуды (100 мл): Усиливает очищающие свойства смеси, удаляя жирные загрязнения и придавая блеск.
Вода (2 стакана): Служит основой для геля, обеспечивая равномерное распределение чистящих компонентов.
Как приготовить это волшебное средство в домашних условиях?
В небольшой кастрюле смешайте крахмал с водой. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и постоянно помешивая, нагревайте смесь до загустения (примерно 5−7 минут). Важно не допустить образование комков!
Снимите кастрюлю с огня и добавьте уксус и лимонную кислоту. Слегка подогрейте смесь (не кипятите!), чтобы компоненты лучше растворились. Влейте моющее средство и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. У вас должен получиться густой, немного тягучий гель.
Как правильно использовать чудо-гель для очищения унитаза?
Обильно нанесите приготовленный гель на загрязненные участки унитаза, уделяя особое внимание области под ободком и отверстием слива.
Оставьте средство на 3 часа (для удаления стойких загрязнений можно оставить на ночь). Тщательно смойте гель водой и наслаждайтесь идеальной чистотой и свежестью вашего унитаза!
Почему это натуральное средство лучше магазинной «химии»?
Безопасность и экологичность: Не содержит агрессивных химикатов, которые могут повредить сантехнику и навредить окружающей среде.
Экономия: Стоимость ингредиентов для приготовления этого средства в разы ниже цены дорогих магазинных аналогов.
Эффективность: Справляется с мочевым камнем, ржавчиной, бактериями и другими загрязнениями не хуже, а иногда и лучше профессиональных средств.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как избавиться от мочевого камня.1401
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте