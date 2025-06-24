Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

Почистить унитаз до состояния почти нового поможет смесь, которую рекомендовала блогерша Марина. Хозяйкам также подойдут советы от Maria Taryn

А вот британское издание для хозяек предложило необычный метод чистки унитаза с помощью йода.

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Издание пишет, что об этом малоизвестном, но эффективном трюке по уходу за унитазом знают даже далеко не все опытные клинеры.

Но копеечный антисептик способен творить чудеса, оставляя сантехнику белой без титанических усилий.

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Как известно, йод обладает мощными антисептическими свойствами, которые делают его грозным оружием против бактерий, грибков, плесени и известкового налета.

Благодаря своей текучести и проникающей способности йодная настойка легко достигает наиболее труднодоступных мест под ободком унитаза и внутри сливного отверстия, уничтожая колонии микроорганизмов прямо у их источника.

Йод не только дезинфицирует, но и эффективно нейтрализует неприятные запахи, даря санузлу ощущение свежести.

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Применять йод очень просто. Половину флакона аптечного йода (5% спиртовой раствор) вылить под ободок унитаза и оставить на всю ночь.

Утром просто спустить воду из бачка. Видимых следов йода после смыва обычно не остается.

После такой обработки на поверхностях формируется тонкая защитная пленка, которая продолжает ингибировать рост бактерий и замедляет образование нового налета.

Способ заслуживает внимания благодаря тому, что проводится глубокая дезинфекция сантехники. Уничтожаются патогенные микроорганизмы не только на видимых поверхностях, но и в труднодоступных зонах и частично в сливном канале.

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Еще йод эффективно нейтрализует стойкие канализационные ароматы, освежая воздух в туалете.

Регулярное применение йода замедляет отложение извести и мочевого камня, облегчая дальнейшую уборку.

К тому же стоимость флакона йода несравнимо ниже цен на специализированные средства для чистки премиум-класса.

И в отличие от агрессивных кислот, йод не повреждает резиновые уплотнители и не разъедает старые канализационные трубы.

Для поддержания чистоты и профилактики достаточно применять метод 1−2 раза в неделю.

Ранее мы рассказывали об еще одном бюджетном способе чистки унитаза.

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